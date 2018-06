A Kaspersky összeveszett az EU-val

Ideiglenesen felfüggeszti az Europollal folytatott együttműködését a Kaspersky Lab, miután az Európai Parlament egy határozatában „igazoltan rosszindulatúnak” nevezte az orosz központú kiberbiztonsági cég termékeit – írja a Cyberscoop.

A Kaspersky hosszú évek óta működött együtt az Europollal és az Interpollal is kiberbűnözői csoportok felderítésében és lekapcsolásában, az utóbbi pár évben például közreműködtek egy kiterjedt banki lopássorozat leleplezésében és a Lurk nevű hírhedt orosz hekkercsoport elkapásában. A hatóságokkal együtt hozták létre a zsarolóvírusok elleni harc jegyében a No More Ransom! (Nincs több zsarolás!) nevű oldalt is, most ebből a projektből is kiszállnak.

Az EP határozatának ugyan nincs semmilyen közvetlen jogi következménye, de jelzésértékűnek tekinthető. A dokumentum felszólítja az EU-t, hogy tekintse át az intézményei IT-infrastruktúráját, dobja ki a potenciálisan veszélyes szoftvereket és eszközöket, és „tiltsa be azokat, amelyek igazoltan rosszindulatúak, mint a Kaspersky Lab" termékei.

Az Európai Parlament döntése tárt karokkal fogadja a kiberbűnözést Európában

– kommentálta a döntést Eugene Kaspersky, a cég alapító-vezetője a Twitteren, az együttműködések felfüggesztését bejelentő posztjában.

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of CYBERCRIMINALS. Based upon today’s decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with orgs including @Europol & #NoMoreRansom pic.twitter.com/7dSGn9Bycw — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 2018. június 13.

A nemzetközi biztonsági körökben hosszú ideig elismertnek számító Kasperskyre komoly csapást jelentett, amikor tavaly júniusban az amerikai belbiztonsági minisztérium kémkedéssel vádolta meg őket, majd szeptemberben kitiltotta a cég termékeit (sőt később minden terméket, amelyben az ő kódjuk is szerepel) az állami hivatalokból. A cég azóta is tagad minden vádat, sőt be is perelték az amerikai kormányt. A kémvádakról és az ügy körülményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Az amerikai tiltás idén október 1-jétől lép teljeskörűen érvénybe, bár korábban a Daily Beast írt arról, hogy ezt könnyen mondani, mint végrehajtani, mert a cég kódjai és termékei olyan mélyen be vannak ágyazva az amerikai állami infrastruktúrába, hogy egyelőre nem világos, hogyan lehetne onnan kigyomlálni őket. Az amerikai lépést mindenesetre azóta Nagy-Britannia és Hollandia is követte. (Németország viszont például nem.)

Az Europol egy szóvivője megköszönte a Kasperskynek az évek során nyújtott segítséget, de azért azt se mulasztotta el megjegyezni, hogy a hatóság rendszereiben nem használják a cég termékeit.