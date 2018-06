A vásárlók pont azt csinálták a szexbabákkal, amit a hatóság a szexbabagyártókkal

Vannak termékek, amiknél a tesztelés, illetve a vásárlás előtti kipróbálás lehetősége alapvetően elvárható. Persze, ezt főleg nagy értékű beruházásoknál ajánlják föl, a diszkontáras kotonoknál meg nem, de a próbavezetésre vihető luxusautók és a méregdrága borokból töltött kóstolók mind ugyanazt a célt szolgálják: hogy meggyőzzék a vásárlókat a termék kiváló minőségéről.

Ezt az üzletpolitikát követte a szexrobotokat gyártó cég is. A potenciális (hehe) vásárlók 50 fontért, azaz nagyjából 18 ezer forintért kipróbálhatták a bábukat, hogy megtudják, érdemes-e kifizetni érte a teljes vételárat. A 18 ezer forint soknak tűnhet, de egyből aprópénzzé szelídül, ha tudjuk, hogy a babákért egyébként 2000 fontot, vagyis 740 ezer forintot kell fizetnünk.

A gateshead-i önkormányzathoz érkezett egy bejelentés, hogy a Lovedoll szexbababordélyházat üzemeltet, így a hatóságok kiszálltak, hogy ellenőrizzék, mi a helyzet. Az Egyesült Királyságban nemrég nyílt meg az első ilyen bordélyház, szóval ezek az intézmények kaphatnak működési engedélyt, de azt ki is kell váltani.

A Lovedollnak nem volt engedélye, mivel ők nem kurvasági, hanem eladási célból gyártották a bábukat – csakhogy a próbavásárlás lehetősége jogi értelemben szexbababordélyház-üzemeltetésnek minősül. (Ebből a szempontból a brit törvények hasonlóságot mutatnak a Szentírással, ami szintén a tiltott próbavásárlás kategóriájába sorolja a házasság előtti szexet, de legalábbis bűnnek tartja azt.)

A hatóságok úgy ítélték meg, hogy a Lovedoll bordélyházat üzemeltetett, mivel a géplányokat előre bekészített franciaágyakban lehetett tesztelni, ez pedig nem a robotgyártó cégekre, hanem a kuplerájokra jellemző.

Sex robot firm fined for not having a license for its 'try before you buy' scheme! * pic.twitter.com/wJ4hauahb0