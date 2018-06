Ma 100 milliárd dollárt érhet az Instagram

Önálló cégként körülbelül 100 milliárd dollárt érne az Instagram, erre az eredményre jutott a Bloomberg Intelligence. Mondhatnánk azt, hogy nehéz lehet manapság az Instagram alapítóinak, akik szerény 1 milliárdért adták el a céget a Facebooknak még 2012-ben, ám nem biztos, hogy önállóan is idáig jutottak volna.

A cég növekedésében nyilván nagy szerepe volt annak, hogy a Facebook birtokába került. Jóval egyszerűbb bejelentkezni és új fiókot nyitni egy Facebook-fiókot használva, és a közösségi portál tőkéjét, hatalmas fejlesztői bázisát is kihasználta az Instagram.

Az viszont biztos, hogy a Facebook jó üzletet csinált, és most ezen a képmegosztó múlhat a jövője. A képmegosztó ugyanis sokkal gyorsabban növekszik, mint maga a közösségi portál, és öt éven belül elérheti a kétmilliárdot a instázók száma. Most 1 milliárd felhasználójuk van, és az éves bevételük elérheti a 10 milliárd dollárt.

Jól mutatja az Instagram központi szerepét a Facebook stratégiájában, hogy miután számos funkciót ellestek és átültettek a rivális Snapchatből, most már a Youtube ellen is nyomulnak. A múlt héten elindított IGTV app hosszabb videók publikálását is lehetővé teszi, és ez kulcsfontosságú, ha hosszabb időre magukhoz akarják láncolni a net nézőközönségét.