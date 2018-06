6500 km/órával repülő Boeinget terveznek

A Boeing bemutatta az első hiperszonikus repülőgépének terveit, egy utasszállító repülőgépet, amely elvileg öt óra alatt eljutna Londonból Ausztráliába. Bár a vállalat szerint a katonai alkalmazása valószínű, nem zárják ki azt sem, hogy a kereskedelmi repülésben is alkalmazzák majd a 6500 kilométer per órás sebességre képes repülőt.

Bár a nagyközönség most csak egy szép rajzot láthat a tervezett gépből, ami akár egy készülő mozifilmben is szerepet kaphatna, a rajz mögött nagyon is valóságos műszaki fejlesztések állnak.

1956 óta dolgoznak a hangsebesség ötszörösével repülő gép fejlesztésén.

A több évtizeden át tartó tesztelésben különféle hírhedt kísérleti gépek vettek részt, mint például az X-15, X-43 és X-51 jelűek, amelyek észlelésekor néha felbolydulnak az ufóhívők és repülőfanatikusok közösségei.

Ezek a gépek elég különleges hajtóműveket igényelnek, a hagyományos turbinák nem működnének ilyen sebességen, ezért használnak hangsebesség fölött torlósugaras megoldást, amiben nincs mozgó alkatrész. A gép egyedi szárnyakat kap, folyékony metán hűtheti le a hajtóműveket, és jóval magasabban, közel 30 ezer méteren kell majd repülni, hogy gépet ne szedje darabokra a rá ható nyomás.

Az a rossz hírünk, hogy mire a kísérleti gépet megépítik, addigra már évszázadnyi tesztelési tapasztalatról beszélhetünk. A cég szerint nagyjából 20-30 év múlva lesz meg a végleges koncepció. Nagyon úgy tűnik, hogy a hangsebesség sokszorosán működő speciális hajtóműveket előbb használják fel fegyverek építésére, mint bármi másra.

(Popular Mechanics)