Hírhedt magyar kamuhíroldal-hálózatot lőtt le a Facebook

A Facebook törölt egy hírhedt magyar kamuhír-hálózatot a közösségi oldalról. A kilőtt hálózat hat tagjának (Káprázatos Club, NŐK Blogja, Magyarok Blogja, Világpolgár, 40 év felettiek közössége, A Tudás Fája - utóbbi nem összetévesztendő a hasonló nevű, főleg egészségügyi álhírekben utazó oldallal) összesen bőven százezres nagyságrendű követőtábora volt. A csoport legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor egy neves magyar kutató biológust akasztottak ki azzal, hogy a kamuhíreiket az ő nevével és képével illusztrálták. Úgy tudjuk, Dr. Horváth József feljelentést is tett, illetve a törlés is összefüggésben lehet azzal, hogy a botrány miatt sokan jelentették a Facebook felé a Káprázatost és társait álhíroldalként.

A hálózat a lájkvadászat, a kamu ajándéksorsolások, és a konkrét álhírek széles skáláján játszott, a legjobban működő trükkjük zavarbaejtően egyszerű volt, és szimplán az emberek sajnálatára dolgozott rá: kiettek egy - általában lopott - képet egy nagyon idős vagy nagyon beteg emberről, és melléírták, hogy "Na hány lájkot érdemel?". Meghökkentő módon a célcsoportban általában nagyon sok lájkot érdemelt. Az egymással együttműködő, egymást körbelinkelő facebookos közösségek mögött természetesen hirdetésekkel alaposan megpakolt weboldalak álltak, itt jött be a profit a kamuhírekből.

Az álhírek elleni küzdelem nehézségét jól mutatja, hogy a törölt oldalak romjain máris létrejöttek új, ugyanilyen stílusú, és nagyon hasonló neveken futó új csoportok: Magyarok Blogja helyett Magyarok Közössége, és így tovább.

A lájkvadász és kamuhíroldalak ellen küzdő fakepalm.hu kinyomozta ki állt a Káprázatos és társai mögött (egyben ő volt a megújult oldalakon mindegyikén is az első lájkoló): egy Nagy Erika nevű, 48 éves orosházi tanárnő. Ez egyrészt azért megdöbbentő, mert a sztereotípiák szerint az ilyen oldalakat inkább ügyeskedő egyetemisták szokták építgetni, másrészt az oldalak nyelvezete és írásképe inkább egy harmadikos diákét idézte, mint egy tanárét. A Fakepalm beszélt is Nagy Erikával, aki a lebuktatóinak válogatott szidalmazása mellett elismerte, hogy valóban ő futtatta az oldalakat, és még panaszkodott is egy sort, hogy milyen sok munkája ment most kárba a törlésükkel. Azóta már törölte a privát profilját a Facebookról.