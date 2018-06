Mikor lesznek Budapesten robotbuszok?

Európa több városában is tesztelnek önvezető autóbuszokat uniós támogatással. Helsinki jutott a legmesszebbre, ahol két éves próbaüzem után májustól állt forgalomba egy robotbusz, ami a Kivikko Sport Parkig szállítja menetrendszerűen az utasokat.

Nem kell egy tömött 7-es buszra gondolni, a jármű egy kicsi, 15 személyes, elektromos Navya robotbusz, ami majd egy aránylag rövid útvonalon jár, 18 km/órás sebességgel. A buszt a tesztelési időszakban, idén februárban nekem is szerencsém volt kipróbálni Helsinkiben.

A finn robotbusz - Forrás: RoboBusLine Helsinki

Helsinki

A finn Metropolia Műszaki Egyetem két éve kezdte meg a tesztelést, először EZ10, majd korszerűbb Navya kisbuszokkal. Ahogy az üzemeltetők elmesélték, a két év alatt 1000 kilométert tettek meg a buszokkal. Főleg az egyetem környékén, és Helsinki melletti Espoo városban szállítottak utasokat, kijelölt buszmegállókból.

Biztonsági okokból egy operátor tartózkodott mindig a buszokon, aki egy játékkonzol kontrolleréhez hasonló vezérlőegységgel tudott beavatkozni, ha a busz elakadt. Baleset nem történt egyszer sem, de a tapasztalatok szerint két gyengébb pontja van egyelőre a rendszernek.

Mint látjuk, a kapacitás és a sebesség egyelőre nem nagyon engedi meg, hogy az önvezető buszok belevessék magukat egy nagyváros tömegközlekedésébe. Helsinkiben is a normál buszmegálló és a sportpálya közötti hosszabb séta kiváltására használják. Ezeknek a kisbuszoknak a jövőben, a technológia üzembiztossá válásával is csak az lesz a szerepük, hogy a nagyobb kapacitású tömegközlekedési vonalakra a szellősebb kertvárosokból, lakótelepekből ráhordják az utasokat, vagy éppen a megállóból hazáig, a kertkapuig vigye a kényelmesebb utasokat (ezeket nevezik igényvezérelt járatoknak). A finn tervek szerint erre is megvan a kereslet: 3 éven belül kereskedelmileg is talpra állhat az önjáró busz.

Ez még nem az igazi busz

Azaz ezek a kisbuszok kiszolgáló funkciójukat tekintve inkább az automata iránytaxik közé tartoznak, mint a városi buszok közé. Vitézy Dávid, a BKK volt igazgatója szerint a 80-120 fős hagyományos városi buszok önvezető változatának kifejlesztése is eljön majd - ilyenről víziók ismertek (többek közt a Mercedestől), de működő kísérleti darabról nem tud.

Azt már a különböző tudományos alapú forgalmi modellezések is mutatják, hogy ha a mai autósok mellett a tömegközlekedő utasok is elkezdenek az olcsó, háztól házig szállító önvezető taxikkal utazni, az utak hamar betelnek és a sokkal kisebb darabszámú autó még a mainál is nagyobb dugót okoz, tette hozzá.

Vitézy szerint egyensúlyi helyzetet a jövőben az hozhat, ha a szabályozás azt segíti: a kisebb sűrűségű, kertvárosiasabb városrészekben, elővárosokban az emberek önvezető taxikkal, akár megosztott, igényalapú kisbuszokkal érjék el a kötöttpályás közlekedést és nagyobb kapacitású fontosabb buszvonalakat, a sűrűbb városias környezetben azonban a fix útvonal és menetrend alapján közlekedő tömegközlekedés domináns szerepe megmaradjon és ne kannibalizálja az olcsó önvezető taxi tömeges használata.

Budapest

A BKK is számít az önvezető buszok budapesti megjelenésére. Mint kérdésünkre elmondták, Budapesten a technológia első, kísérleti alkalmazására a történelmi városnegyedekben kerülhet majd sor. Ezeken a helyeken a szűk utcák és magasfokú alternatív közterület-használat miatt a buszos közösségi közlekedés ma is konfliktusos vagy lehetetlen.

A jelenlegi elektromos önvezető járművek – azon túl hogy csendesek és környezetbarátak – kis méretűek, így a manőverezési képességeik is jobbak, ezért ezekben a zónákban megvalósíthatják a mai budapesti mobilitási kínálatból még hiányzó, akár igényvezérelt belvárosi metróállomási el- és ráhordó funkciót, élhetőbbé téve ezáltal az érintett belső kerületeket, tartja a BKK.

Bécs

2018 áprilisa óta a bécsi tömegközlekedési cég teszteket végez két önvezető busszal, mondta kérdésünkre Barbara Pertl, a Wiener Linien sajtószóvivője. A teszt egyelőre zárt térben történik, utasok bevonása nélkül. Az első számottevő eredmények 2018 végére lesznek meg, ekkor engedik ki a buszokat Bécs Seestadt Aspern városrészének útjaira, utas nélküli próbajáratokra. Úgy tervezik, hogy a buszok 2019 tavaszán szállíthatnak először utasokat.

Ausztriában a jogi keretfeltételek jelenleg előírják, hogy a buszban mindig jelen kell lennie egy operátornak, aki szükség esetén beavatkozhat (vészleállítás). A törvényileg előírt sebességmaximumokat (20 km/h, tesztüzem alatt 12 km/h) és a kötelezően előírt ülésszámot (minden utasnak legyen ülőhelye) éppúgy figyelembe veszik, mint azt a tényt, hogy egy önvezető buszban nincs szükség menetjegyre. (Mivel az autonóm buszok nem tartoznak a “hagyományos buszjáratok” közé, a törvény nem ír elő jegyeladási kötelezettséget.)

Felkészül: Németország

A fentiektől némiképp eltérő jövőképpel mutatkozott be a hannoveri Cebit tech kiállításon az E.Go nevű német gyártó, ők azokra az esetekre tartják praktikusnak a People Mover nevű kisbuszukat, amikor túl drága lenne metrót építeni, vagy nincs is rá hely, viszont az úthálózat rendben van. Ezek a járművek is tizenöt utast tudnak elszállítani, és alapterületre nagyjából akkorák, mint egy terepjáró.

Ha már technológiai kiállításon voltunk, a kisbusz használatáról is szó esett. A felhasználók egy mobilos appban rögzítik az úti céljukat, és megadják a tartózkodási helyüket, ami alapján a felhőben futó rendszer másodpercek alatt kiszámolja (figyelembe véve a városban lévő People Moverek aktuális helyzetét, kapacitását és útirányát), hogy hol tudnák felvenni az utast, mennyiért vinnék el. Ez egyfajta átmenet a busz és a taxi között, hiszen az utast nem ott veszik fel, ahol éppen álldogál, de nem is egy buszmegállóban, hanem megadnak neki egy közeli helyet, ahová időben oda kell érni.

Az elektromos kisbusz akkuról 10 órán át tud közlekedni, és a mostani változatot még sofőr vezeti. A busz gyártója azt tervezi, hogy 2021-re piacra dob egy teljesen automatizált változatot, ebben már sofőrre sem lesz szükség. Addigra a gyártást is felpörgetnék. A hagyományos buszból jövőre 400-at dobnának piacra, 2021-ben viszont már 15 ezret szeretnének legyártani, és akkor valószínűleg már csak önjáró változat gördül le a gyártósorról.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)