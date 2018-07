Először tudja hozni a Tesla, amit Musk kiadott nekik

Egy kiszivárgott vállalati e-mail szerint végre sikerült átlépnie a mágikus 5000-as számot a Tesla Model 3-nak, és először legyártani annyit az elektromos autóból, amit a tulajdonos-vezér Elon Musk már nagyon hosszú ideje előirányzott. Az e-mailt maga Musk írta házon belül, az eredmény pedig akkor is fontos, ha mások a cégen belül azt mondják, az utolsó kocsi azért néhány óra késéssel gördült le a gyártósorról.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary A kapacításnövelés miatt felhúzott sátorépület a Tesla fremonti gyártelepén 2018 június 20-án

A Tesla komoly nehézségeinek (júniusban éppen egy 9 százalékos leépítést voltak kénytelenek meglépni) egyik fő oka, hogy nem tudja kielégíteni a megrendelői igényeket. Amikor 2017 nyarán elkezdődött a Model 3 sorozatgyártása, Musk azt ígérte, hogy már az év végére havi 20 ezer darabot fognak leszállítani. Ebből nem lett semmi, folyamatosak a jelentős csúszások, ami miatt többen vissza is mondták a megrendelésüket. A fő gond állítólag az akkumulátorhiány, illetve az, hogy a Tesla túlságosan ki van szolgáltatva a robotoknak – eredetileg éppen ez számított a vállalat fő erősségének.

A Tesla súlyos anyagi nehézségeiről az elmúlt hónapokban folyamatosan cikkezett a világsajtó, a szokásos negyedéves üzleti eredmények is aggasztóak voltak; igaz, hozott némi megnyugvást a befektetői körökben, amikor Soros György is beszállt egy 35 millió dolláros befektetéssel a cégbe. A kaliforniai gyárban aztán nemrég átadtak egy új, hatalmas sátor alatt álló Model 3-as gyártósort, most pedig Musk már arról beszél, hogy a jövő hónaptól már heti 6000 Model 3-at tudnak majd leszállítani. Igaz, arról a heti 10 ezer autóról, amit tavaly 2018 végére ígértek, még így is elég messze vannak.