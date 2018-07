Több százmillió hívást hallgatott le az NSA "véletlenül"

Túl sok adatot adtak át a telefonszolgáltatók az amerikai nemzetbiztonsági hivatalnak, a National Security Agency (NSA) most kénytelen több százmillió hívás megszerzett adatait megsemmisíteni, mert kiderült, hogy azok birtoklására semmi nem jogosította fel őket.

Az NSA-t szeptember 11. után, a „Patriot Act” jogosította fel telefonhívások szöveges leiratainak megszerzésére. Az NSA tömeges „lehallgatásairól”, illetve azok kiterjedtségéről azonban csak Edward Snowden leleplezése után szerezhetett tudomást a világ közvéleménye. Bár Snowden szivárogtatása azóta is erősen megosztja az embereket, lényegében ennek köszönhető, hogy 2015-ben, még Obama alatt újraszabályozták a kérdést.

A szigorított feltételek ellenére azonban az NSA olyan emberek adataihoz is hozzájutott, akik valójában soha nem álltak kapcsolatban semmilyen, a törvény szerint megfigyelt személlyel. Az NSA most lényegében azzal védekezik, hogy valamelyik nagy telekommunikációs cég hibázott, amikor tömegesen adott át hívás- és SMS-adatokat olyanokról is, akiknek a megfigyelését a törvény engedte volna. Mivel ezeket nem lehetett technikailag elkülöníteni a többitől, az NSA állítása szerint minden kapcsolódó információt megsemmisítenek és törölnek az adatbázisukból.