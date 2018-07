Még jobban nekimennek a Facebooknak az amerikai hatóságok

Zuckerbergék elismerték, hogy a washingtoni Igazságügy-minisztérium és az FBI egyaránt kiterjesztette a Facebook irányába a Cambridge Analytica adatvisszaélési botrányával kapcsolatos vizsgálatait. Az amerikai tőzsdefelügyelet, a Securities and Exchange Commission közben már azt vette górcső alá, hogy a Facebook nyilvános állításai saját szerepéről tényleg megfeleltek-e a valóságnak. A Facebook vezetése mindenben együttműködik a hatóságokkal – hangsúlyozzák.

A botrány azután tört ki márciusban, hogy kiderült, a világ legnagyobb közösségi platformja megsértette a felhasználók jogait azzal, hogy egy külső platform, a többek között big data elemzéssel és online kampányszervezéssel foglalkozó, nemzetbiztonsági pályán játszó, a Brexit és Trump sikerét is segítő Cambridge Analytica (CA) simán hozzájutott az adataikhoz, sőt, az ő ismerőseikéhez is. A Facebook védekezésének alapja, hogy a CA illetéktelenül jutott az adatokhoz, azokat ugyanis a FB csak kutatási céllal adta át, a kereskedelmi felhasználáshoz nem járult hozzá.

Ez az egyik, amit az egyre szélesebb vizsgálatok kezdenek komolyan megkérdőjelezni. A Federal Trade Comission (FTC, Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) azt vizsgálja, hogy a Facebook megsértette-e a velük kötött adatvédelmi megállapodást. Sajtóinformációk szerint az FBI is egyre inkább a Facebook szerepére megy rá, erről kérdezgetik a Cambridge Analytica embereit. Zuckerberg a kongresszusi meghallgatásán és más fórumokon, miközben bocsánatot kért azért, hogy a Facebook nem járt el kellő gondossággal, azzal védekezett, hogy a CA félrevezette őket, nem volt szó az adatok kereskedelmi felhasználásáról. A The Times információi szerint azonban ez a lehetőség még az egyik CA-s kérdőív (ezekkel nyúlták le többek között a személyes adatokat) felhasználói szerződésében is benne volt. Az adatok eladása egyértelműen megsértette a FB saját szabályait.

Pénteken a Facebook elküldött egy 747 oldalas dokumentumot a Kongresszus illetékes bizottságának, melyben részletezik, hogy milyen további külső cégekkel osztottak még meg felhasználói adatokat. A listán 52 hardver és szoftver cég szerepel, köztük – ez különösen aggasztja az amerikai kongresszus tagjait – kínai vállalatok is. A Facebook azt állítja, hogy az 52-ből mára 38 partnerségi megállapodást felmondtak, másik hétre hamarosan sor kerül, míg az Apple-lel, az Amazonnal és még néhány másik naggyal folytatják az együttműködést.

Az is kiderült, hogy a Facebook 61 applikáció fejlesztőjének azután is adott még egy ideig egy olyan kiterjesztést, amivel a felhasználók ismerőseiről is gyűjthettek adatokat, hogy 2015-ben nyilvánosan azt mondták, ezt a lehetőséget megszüntették. A CA-botránynak éppen ez az opció áll a középpontjában, úgy sikerült ugyanis 87 millió emberről adatokat gyűjtenie a cégnek, hogy a konkrét appot csak 270 ezren használták. A Facebook hétfőn a botrány hatására bejelentette, hogy az eddigieknél is jobban korlátoznia fogja az ilyen visszaéléseket lehetővé tévő kiskapukat.

A Washington Post kritikája szerint a legfrissebb beszámolóban sincsenek ugyanakkor világos válaszok néhány alapkérdésre: