Lökd már arrébb azt az elektront, hát hogy néz ki ez a molekula?

Az iskolából ismerős jópofa műanyag molekulamodelleket, amelyekhez hasonlóakkal valójában a profi kémikusok is hosszú órákat bütyköltek munkaidejükben évtizedeken át, jobban eleresztett helyeken már rég nyugdíjazták. Bár a mütyürkélés nem volt puszta időpazarlás, a taktilis manipuláció fontos tanulási folyamat, melynek során az anyag tulajdonságairól való implicit tudás is jól elmélyülhet állítólag, a molekulákat valójában már jó ideje inkább számítógépképernyőn jelenítik meg a kutatók.

Hamarosan azonban ennek a korszaknak is vége lehet, a kémiában is beköszönt a virtuális valóság ideje. A New York Times számolt be arról az eredetileg a Science Advance-ben megjelent kutatási anyagról, mely a molekulák megjelenítésére és alakítására specifikált VR kifejlesztését mutatja be.

A molekulák részecskéit ebben bárki két kézzel „megfoghatja”, mozgathatja, befolyásolja. A molekuláris fizika törvényeinek természetesen engedelmeskedő rendszerek úgy hozzák kézzelfogható közelségbe a nano- és azalatti világot, mint a régi fizikai modellek, csak éppen sokkal látványosabban, dinamikusabban, komplexebben és természetesen sokkal, sokkal gyorsabban. Az Oracle szuperkomputereken futó VR-szimulációval tízszer gyorsabban lehet elvégezni számos feladatot, mint idáig.

Fotó: bristol.ac.uk David Glowacki, a University of Bristol kémikus és kutatója

Ha kinyúlsz és megérinted ezeket a molekuláris húrokat, a tökéletesen valódi fizikát érinted

– fogalmaz David Glowacki, a University of Bristol kémikus és kutatója, a tanulmány szerzője.

A fejlesztés értelemszerűen megkönnyíti a távegyüttműködést is, a közös projekten dolgozó egyetemi laborok és gyógyszerfejlesztők például sokkal könnyebben tudnak összeműködni a közös VR-valóság segítségével.