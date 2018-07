Még fejlesztési fázisban tart ez a mesterséges intelligencia projekt az MIT-nél, de elég ígéretesnek hangzik: a világelső egyetem Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory-ja egy olyan eszközön dolgozik, ami sima YouTube-videókból is képes lesz egyszerűen azonosítani és izolálni az egyes hangszerek hangját. Kiválasztva a minket érdeklő hangszert, azt felhangosítja nekünk, míg a többieket lehalkítja, így külön lehet élvezni mondjuk a basszust, a zongorát vagy mondjuk az ütőgardont. Az eszköz a zenetanulásnál is elég hasznos lehet.

A PixelPlayer névre keresztelt projekt mesterséges intelligencia alapű, gépi tanulással fogja önmagát folyamatosan fejleszteni. Alapból 60 óra zenevideót töltöttek fel a fejlesztők. Egyelőre még messze van a tökéletestől a beszámolók szerint: jelen pillanatban legfeljebb húsz hangszert tud megkülönböztetni, és még nem nagyon megy az azonos vagy nagyon közeli hangszerek hangjának megkülönböztetése sem.

Videó a PixelPlaxyerről:

Ha tökéletesedik, a technika több más alkalmazási területen is hasznosulhat: hatékony audiószerkesztési program lehet, amivel akár régi koncertfelvételeket is jobban tudnak majd restaurálni a hangmérnökök, de akár a robotok gépi tanulásához is hozzájárulhat, például a környezeti hangok pontosabb azonosításában.