Gif-szelfikkel is lehet mostantól nyomulni a Tinderen

A profilfotók mellé jöhetnek mostantól a 2 másodperces mini GIF-ek is a csajozni/pasizni/önmagukat megmutatni vágyóknak. A Tinder áprilisban vezette be egy-két országban tesztjelleggel az új Loops featúrát, ez az, ami most már minden országban éles.

A dolog annyi, hogy a fényképek mellett mostantól a felhasználók könnyen tudnak faragni egy 2 másodperces mozgóképet is magukról egy mobilról feltöltött videóból. Kábé, mint az Instagramon a Boomerang, csak itt nem magával az alkalmazással lehet videózni, meg kel nyomni egy feltöltés gombot is, de talán ez menni fog.

A Tinder mindezt a több dinamikával reklámozza, meg persze azzal, hogy így mindenki még többet tud mutatni magából a potenciális érdeklődőknek, szemléltetheti például görkorcsolya és bungee jumping tudását, vagy hogy milyen ügyesen teszi szájába a töpörtyűt vereshagymával, le sem esik.

A Tinder azt tervezi, hogy az eddigi hathoz képest hamarosan kilenc fotót vagy videót tud majd mindenki megosztani a profiloldalán, ami bizonyára még nagyszerűbben lefedi a portfóliót.