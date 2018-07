A Samsung megnyitotta a világ legnagyobb telefongyárát

Hétfőn adták át a világ legnagyobb mobiltelefon-gyárát Indiában. A Samsung új telephelyének megnyitóján Narendra Modi indiai és Mun Dzsein dél-koreai miniszterelnök is részt vett – írja a Verge.

A létesítmény az Újdelhi főváros mellett létrehozott Noida iparvárosban épült, és évi 120 millió készülék legyártására képes. Az IDC iparági elemzőcég szerint 2017-ben 124 millió mobil került az indiai piacra, így az új gyár szinte egymaga megbirkózna az ország teljes telefonos szegmensével. A Samsung cég a Bloomberg szerint olcsó belépő szintű mobilokat és csúcsmodelleket egyaránt fog itt gyártani.

India óriási, és még nagyobb jövőbeli potenciállal rendelkező piac: már jelenleg is 400 millióan használnak okostelefont, de a 1,3 milliárdos lakossághoz viszonyítva még mindig nagy a bővülési lehetőség. A Samsungot nemrég megelőzve viszont már a kínai Xiaomi az indiai piacvezető, így a dél-koreai cég a helyi pozíciója erősítését is várhatja attól, hogy gyárat telepít az országba. Na meg így nem kell megfizetniük azt a 20 százalékos vámot se, amit többek között a külföldön gyártott mobiltelefonokra is kivetett az indiai kormány.