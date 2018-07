I. Szent Elon Musk: jótét lélek vagy ördögien jó PR-os?

Több mint 21 milliárd dolláros vagyonával Elon Musk, a SpaceX alapítója, a Tesla tulajdonosa a világ egyik leggazdagabb embere. Cégei olyan stratégiai iparágakban érdekeltek, mint az autógyártás, tömegközlekedés, űrhajózás, napenergia, energiatárolás, mesterséges intelligencia fejlesztése, ráadásul úttörő ötletei vannak más területeken is. Most például a vízzel elárasztott thaiföldi barlangban rekedt gyerekek kimentésével kapcsolatban dobott be gyorsan egy ötletet, amiből aztán elképesztően rövid idő alatt működő prototípust alkottak mérnökei: egy kisméretű mentőkapszulát terveztek, építettek és teszteltek (a szerkezetet a Falcon rakéták folyékonyoxigén-vezetékéből legózták össze, úgy hogy két búvár könnyedén kimenthetett volna benne több gyereket is).

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 9.

A thai ifi focicsapat drámája napok óta vezető hír világszerte, Elon Musk először július 6-án vetette fel, hogy mi lenne, ha egy nagy (egyméteres) átmérőjű felfújható csövet vezetnének a gyerekekig és azon kúsznának ki. Másnap már a mentőkapszula ötletével állt elő, mondván a Falcon rakétákhoz gyártott alkatrészből viszonylag gyorsan lehetne gyerekméretű mini-tengeralattjárókat építeni és a helyszínen megkezdeni a mentést. A gyerekek kihozatala végül a vártnál hamarabb megkezdődött, vasárnap már arról twittelt Musk, hogy akár a jövőben űrhajók mentőkabinjakánt is használható lehet a sebtiben kifejlesztett felszerelés.

Mivel Elon Musk korunk egyik legmegosztóbb híressége is egyben, egyszerre kezdtek ömleni egyfelől az elismerő, másrészt a kritikus kommentárok. Sokan méltatták a forradalmi jószolgálati felajánlást, dicsérve a mentőkapszula megalkotásához vezető gyors és kreatív mérnöki munkát, míg mások azt hangsúlyozták inkább, hogy ez csak egy olcsó PR-mutatvány, amivel Musk újabb híradást lovagol meg, saját cégei tevékenységére irányítva a fokozott érdeklődés egy részét, és hogy igazából a milliárdos tech-guru nem is annyira jótékony, mint ahogy azt a rajongói látják és láttatni szeretnék.

Elon Musk - csakúgy mint a legtöbb hozzá hasonló milliárdos - saját alapítványán keresztül ad meghatározott célokra a vagyonából. A Musk Foundation évente 175 000 és 600 000 dollár közötti összeget ad katasztrófa sújtotta területeknek humanitárius célokra, természettudományos oktatási, űrkutatási és megújuló, tiszta energiákkal kapcsolatos fejlesztésekre. Ezen kívül nagyobb felajánlásokat is rendszeresen tesz Elon Musk, amik mellett pénzben nem mérhető hatású lépéseket is gyakran szokása tenni. Hogy nagyjából átláthassuk és értékelhessük filantróp tevékenységét, összegyűjtöttük, hogy milyen célokra és hogyan adakozott a dúsgazdag vállalkozó ebben az évtizedben.

2011-ben a Musk Alapítvány 250 000 ezer dollár értékben adományozott napenergiás hálózat létesítéséhez szükséges felszerelést és szakértelmet egy a 2011-es nagy földrengés és cunami által lerombolt japán városnak. A fukushimai prefektúrában lévő Soma városát Musk személyesen is meglátogatta, és a pusztítást látva döntött úgy, hogy segít az ipari területen élőknek megújuló energiaforrásokra váltani.

2012-ben Elon Musk csatlakozott a multimilliárdos Bill Gates és Warren Buffet nevével fémjelzett "The Giving Pledge" filantróp adományozói körhöz. A csoport tagjai vállalják, hogy jövedelmük nagy részét jótékony célokra fordítják, és nem szűk családi körük jólétét betonozzák be vele. Elon Muskra a csatlakozáskor bejelentette, hogy szeretné vagyona legalább felét eladományozni, azaz halála előtt legalább hatmilliárd dollárt jó célokra odaadni. Ha mostani vagyonát tekintjük, akkor a felajánlás már tízmilliárd dollár fölött jár.

2013-ban a repülőgépgyártó óriásnak, a Boeingnek ajánlotta fel segítségét egy januári Twitter-üzenetben. Akkoriban a hírek tele voltak azzal, hogy az amerikai légiipari cég új típusa, a 787-es Dreamliner akkumulátoraival gond van, és emiatt bizonytalan ideig nem repülhetnek. Musk akkor úgy nyilatkozott, hogy a SpaceX rakétáin használt akkumulátorpakkoknak jó hasznát tudná venni a Boeing is.

