A thaiföldiek nem kérnek Musk segítségéből

Bár Elon Musk rekord idő alatt megépíttette a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek kimentéséhez megálmodott mentőkapszuláját, a thaiföldiek nem veszik igénybe az amerikai mérnökök segítségét – írja a CNET.

Musk még múlt pénteken jelentette be, hogy a helyszínre küldi két cége, a rakétagyártó SpaceX és az alagútfúró Boring Company mérnökeit, hátha tudnak segíteni a mentésben. Musk ötlete egy kis mentőkapszula volt, amelybe beférne egy gyerek, akit így a búvárok biztonsággal kihozhatnak a vízen át a barlangból. Végül a mentőcsapat elkezdte a mentést, de Musk hétfőn bejelentette, hogy ennek ellenére meg is építették és már tesztelték is gyorsan a rakétaalkatrészekből készült kapszula prototípusát.

A mentést végző helyi csapat vezetője, Narongszak Oszotthakorn viszont most udvariasan megköszönte Musk felajánlását, de mint mondta, a kapszula nem alkalmas arra, hogy bevessék a mentés során:

Bár a felszerelésük technikailag kifinomult, nem passzol a feladathoz, hogy behatoljunk a barlangba, [...] nem praktikus a küldetésünkhöz.

A thai gyerekfocicsapat június 23-án rekedt a Tham Luang barlangban, miután a kifelé vezető járatokat a heves esőzések miatt elárasztotta a víz. A tizenkét gyerekből az első két mentőakció során nyolcat már kihoztak, még négy gyerek és a csoportot kísérő tanár vár a sorára, az ő kimenekítésükre indított harmadik mentési fázist magyar idő szerint kedd reggel kezdték meg, és előreláthatólag hosszabb lesz, mint az első kettő. A válsághelyzetről szóló legfontosabb tudnivalókat és a téma cikkeit ebben az aktában gyűjtöttük össze.

Musk egyébként személyesen is ellátogatott a helyszínre. Twitteren azt írta, a focicsapat után Vaddisznónak elnevezett kapszulát Thaiföldön hagyják, hátha a jövőben még szükség lesz rá. Instagramra posztolt egy videót is a barlangból, amelyet a búvárok használnak bázisként a mentés során:

A valóban sokat jótékonykodó Muskot rendszeresen éri az a vád, hogy puszta üzleti számításból repül rá rendszeresen az éppen aktuális katasztrófákra, hogy hangzatos felajánlásaival látványos pr-akciót kerekítsen a válsághelyzetek köré. Az üzletember adományait és felajánlásait külön cikkben gyűjtöttük össze.