Még idén jön a HTC blokklánc alapú mobilja

A tajvani HTC májusban jelentette be, hogy a kriptovaluták alapjául is szolgáló, de azokon jóval túlmutató potenciállal rendelkező blokklánc technológiára épülő mobilt fejleszt. Bár sokat továbbra se tudni erről az Exodus munkanéven futó, rendhagyónak ígérkező modellről, a HTC most elárult néhány részletet egy hongkongi rendezvényen – írja a Techcrunch.

A legfontosabb új információ, hogy nem valami távolba vesző fejlesztésről van szó, a HTC azt tervezi, hogy még idén, méghozzá már a harmadik negyedévben be is mutatná a készüléket – ez már csak azért is lényeges, mert még ha nem is tudják majd tartani, arra utal, hogy a projekten valóban gőzerővel dolgozik a cég.

A HTC elsősorban a Cambridge Analytica-botrány és az utóbbi évek hasonló adatkezelési visszásságai miatt egyre trendibbé váló adatvédelmi hullámot lovagolná meg a blokklánc hasznosításával – nincs ezzel egyedül, több közösségi oldal próbálkozik például saját kriptovalutával, de épp nagyban folyik egy emailezéstől a csetelésen át a videóhívásokig minden kommunikációt felölelő blokklánc alapú platform fejlesztése is FortKnoxster néven.

Az Exodus projekt kapott egy saját honlapot is, ahol egyelőre szintén csak annyi derül ki, hogy a blokklánc segítségével telefonok decentralizált hálózatát akarják felépíteni, ahol mindenki valóban rendelkezhet a saját adatai felett, több a kontroll és nagyobb a biztonság.

Fotó: HTC

Ami egyelőre az egyetlen igazi konkrétum, hogy bejelentettek egy partneri megállapodást a CryptoKitties nevű blokklánc alapú játék fejlesztőivel. Ennek a kipróbálásához viszont nem kell megvárni az Exodust, mert a HTC U12+ zászlóshajójára érkezik először az app – és feltehetően ezt szánják egyúttal a blokklánc alapú app-ökoszisztéma első darabjának.