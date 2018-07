Hamarosan munkába áll a Kepler űrtávcső utóda

A NASA bejelentette, hogy az áprilisban egy Spacex-rakétával felbocsátott Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) űrtávcső tesztelése és műszereinek beállítása igen jól halad, és az eszköz várhatóan július végén megkezdheti munkáját, amelynek legfontosabb része újabb exobolygók keresése. A NASA szerint a TESS és négy kamerája kiváló állapotban van – írja az ITcafé.

A kétéves működésre tervezett TESS a 2009-ben pályára állított Kepler űrtávcső szerepét veszi át. A Kepler most egyelőre nem végez vizsgálatokat, július 7-én ugyanis alvó állapotba kapcsolták át, mivel minimális szintre csökkent az üzemanyaga. A hibernálás alatt a NASA kutatói még előkészítik letöltésre a távcső által tárolt adatokat, majd a tervek szerint augusztus 6-án felébresztik, ezek után pedig addig folytatja misszióját, míg ki nem fogy teljesen az üzemanyagból – ez valószínűleg pár hónap alatt történik meg, ez idő alatt optimalizálják majd a TESS működését.

A Kepler tehát már az utolsókat rúgja – igaz, bőven megszolgálta a befektetést, hiszen eredetileg csak négyéves élettartamra számítottak a kutatók, amelyet alaposan túlteljesített. Még februárban is talált száz új bolygót, és a rengeteg általa gyűjtött adatban még jóval azután is lesz mit keresni, hogy elbúcsúzunk tőle – ebbe a kutakodásba egyébként akár ön is csatlakozhat, mert a Google márciusban szabadon elérhetővé tette az adatokat elemző neurális háló kódját.

A TESS – amelynek a fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek – négyszázszor nagyobb területet fog tudni átkutatni exobolygók után, mint a Kepler. A távcső 26 szektorra osztja majd a számára elérhető területet, majd ezeket egyenként 27 napig monitorozza.

A TESS voltaképpen átmeneti eszköznek, egyfajta felderítőnek tekinthető, ugyanis az általa begyűjtött és szelektált adatok alapján majd a James Webb űrtávcső fogja megvizsgálni alaposabban a jelzett objektumokat – ha egyszer majd pályára áll, ugyanis az elég hányattatott sorsú műszer csak 2021-ben kezdi meg munkáját, hacsak addig nem halasztják el újra az indítást.