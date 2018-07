Űrrepülőteret nyitnak Skóciában

A brit kormány újabb, ezúttal 2,5 millió font (912 millió forint) költségvetési támogatást szavazott meg az Egyesült Királyság Űrhivatalán (UK Space Agency) keresztül egy skóciai űrkikötő építésére, olvasható a brit űrkutatási hivatal vasárnapi közleményében. A kis méretű műholdakat szállító rakéták föllövésére a legalkalmasabbnak az A' Mhoine-félszigetet találták:

Az építési munkákat a Highlands and Islands Enterprise nevű cég kezdheti meg, a tervek szerint már a 2020-as évek elején el akarják indítani az első rakétákat. A munkahelyteremtő ereje miatt is széles körben üdvözölt beruházást a jövőben további kétmillió fonttal tervezi megtolni a brit kormány: a központi költségvetési segítséggel további kisebb, repülőgépekről végzett, horizontális startokat lehetővé tevő űrrepülőterek jöhetnek létre Nagy Britanniában.

A kereskedelmi űrszektor a következő évtizedben 3,8 milliárd font értékűre növekszik a becslések szerint, így indokoltnak tűnik valóban egy (vagy több) olyan saját űrkikötő, ahonnan az űrtechnológiai fejlesztésekben érdekelt brit (és európai) cégek könnyen elérhetik az űrt. Andy Green, a brit űrkutatási hivatal elnöke erre tekintettel külön üdvözölte a brit kormány döntését, mondván a tervezetthez hasonló űrkikötők fontmilliárdokat, stabil gazdasági növekedést hozhatnak az országba a következő tíz évben.

"A brit földről induló első űrrakéta visszaszámlálása ezennel megkezdődött" – mondta Patrick Wood, az együttműködésben részt vevő amerikai repülőóriás, a Lockheed Martin képviseletében. "Az Egyesült Királyság szándéka, hogy az ország űrszektora a világ űriparának 10 százalékát tegye ki 2030-ra. Büszkék vagyunk, hogy bennünket választottak, hogy segítsük a célt megvalósítani." A Lockheed Martin az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb űripari szereplője, részvétele az összesen 33,5 millió fontos brit állami támogatást elnyerő konzorciumban szinte garancia a projekt sikerére.

Ha nem számítjuk a Kapusztyin Jar orosz rakétaindító telepet, akkor Európában jelenleg nincs olyan helyszín, ahonnan Föld körüli pályára lehetne állítani közepes vagy kis méretű műholdakat. Vannak ugyan kisebb indítóállások több európai országban, de ezekről csak kis, szuborbitális rakétákat lehet indítani, ha egy európai cég saját műholdat szeretne pályára állítani, kontinensen kívüli szolgáltatókhoz (pl. SpaceX, ISRO) kénytelen fordulni.

Bizonytalan pontok azért akadnak a leendő beruházásban, mint arra a BBC elemzője is felhívja a figyelmet. Bár a most kijelölt helyszín csakugyan alkalmasnak tűnik kis és közepes méretű műholdak föllövésére, nincs tisztázva egy sor biztonsági, biztosítási és engedélyezési kérdés, a környezetvédelmi, infrastrukturális, technológiai és pályamechanikai kihívásokról nem is szólva. (Csak hogy egyetlen igen fontos és eléggé komplex kérdést említsünk: ki, hol és milyen rakétákat fog gyártani a skót űrkikötő számára?)

