Hajlított képernyős telefont tervez a Samsung

A Samsung Electronics kihajtható képernyős telefont tervez piacra dobni jövő év elején - írja a céghez közel álló forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.

A fő tudnivalók:

A prototípus kódneve Winner (győztes).

A kijelző átmérője nagyjából 7 hüvelyk lesz; akkora, mint egy kisebb tablet.

A kijelzőt ugyanúgy félbehajthatjuk, mint például egy pénztárcát. Az összehajtott telefon külső részén egy kisebb kijelző is lesz.

A hajlított kijelzős telefon nem olyan lesz, mint a hagyományos, kettényitható telefonok: ha szétterítik teljes méretűre, a kijelző szinte a teljes felületet elfoglalja. Ezzel egyszerre kínálják a nagy képernyő kényelmét, illetve a kisebb készülékek hordozhatóságát.

Az új készüléket először kis darabszámban, gondosan megválasztott piacokon terjesztenék. Ha sikeres lesz, 2019 második felében szélesebb körben is elterjeszthetik.

A Samsung sem számít rá, hogy már a kezdetekkor átütő sikert érhetnek el vele, de elsőként akarnak hajlított kijelzős telefont a piacra dobni.

Az összehajtható kijelző a telefonos iparág egyik régóta rebesgetett újítása. Már több prototípus is készült hasonló képernyőkből, de egy nagyobb gyártó sem készített belőlük végleges terméket.

A Samsung új fejlesztése felrázhatja a mobilpiacot, ahol a gyártók többsége azzal küszködik, hogy valami újdonságot mutathasson a vásárlóknak. A hajlított kijelzős telefon új termékkategória lenne, és a Samsung egy új készülékcsaládot mutathatna be a mai zászlóshajóik, a Galaxy S és a Galaxy Note széria mellett.

A piacra kerülés időpontja és a végleges dizájn még sokat változhat, de a projekt az elmúlt időkben kiemelt támogatást kapott a Samsungtól. A döntéshozók a vállalat egyik legfontosabb fejlesztésének tartják az új telefont. A mostani lépésüket az is befolyásolhatja, hogy idén visszaesett a kereslet a prémium kategóriás Samsung telefonok iránt. Az elemzők szerint a Samsung Galaxy S9-ből 20 százalékkal kevesebb fogyhat, mint a tavalyi csúcsmodelljükből.

Az új telefon bevezetése ugyanakkor nehézségekkel is járna. Mivel két kijelzője is lenne (a kihajtható hétcolos, illetve a kisebb, külső kijelzősáv), nagyobb akkumulátort is igényelne. A szakértők szerint ez akár túlhevüléshez is vezethet. A nagy teljesítményigény miatt ráadásul csúcsminőségű alkatrészekből kéne megépíteni a telefont, és ez alaposan felverné az árát. Az iparági források szerint

nem kizárt, hogy a telefon ára az 1500 dollárt is meghaladhatja.

A Samsung szóvivője nem kommentálta az értesüléseket.

