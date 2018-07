Zuckerberg: A holokauszttagadóknak is van helyük a Facebookon

Nem tiltják le a Facebookról a holokauszttagadókat, mivel alapvetően nem tilthatnak le valakit csak azért, mert téved, mondta Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója a Recode szerdai podcastjában. A műsorban többek között az álhírek terjedéséről, terjesztéséről esett szó, és Zuckerberg úgy vélekedett, hogy nem szükségszerűen kell a sértő tartalmakat letiltani az oldalról, csak akkor, ha azt célzottan valaki megsértésére vagy megtámadására szánták.

Mindezzel kapcsolatban a következőképp fogalmazott Zuckerberg:

"Én például zsidó vagyok, és vannak emberek akik tagadják, hogy a holokauszt megtörtént. Ezt végtelenül sértőnek érzem. Mindettől függetlenül nem hiszem, hogy a mi platformunknak az lenne a feladata, hogy letiltsa őket, mivel szerintem vannak dolgok, amiket különféle emberek rosszul tudnak. Nem hiszem, hogy szándékosan teszik ezt." Itt az újságíró közbevág, hogy a holokauszttagadók esetében ez bizony előfordul. Zuckerberg így folytatta:

Nem hiszem, hogy helyes dolog valakit letiltani, mert téved, még ha sorozatosan is teszi ezt. Mi azt mondjuk, hogy oké, lehet oldalad, és feltehetsz rá bármit – még ha az mások számára bántó is –, mindaddig, míg nem próbálsz másokat bántani vagy támadást szervezni ellenük. De ez nem jelenti azt, hogy teret adunk az ilyen nézetek terjedésének a hírfolyamban – épp ellenkezőleg.

Zuckerberg szavai éles kritikát váltottak ki. Az egyesült államokbeli Rágalmazás Elleni Liga (ADL) közleményében azt írta: a Facebooknak "erkölcsi és etikai kötelessége" megtiltani, hogy emberek a közösségi portál oldalán a holokausztot tagadó tartalmakat terjesszenek.

Bírálta és hibásnak tartja Zuckerberg álláspontját az amerikai székhelyű Simon Wiesenthal Központ zsidó jogvédő szervezet egyik vezetője, Abraham Cooper rabbi is, írja az MTI. Véleménye szerint a holokauszttagadóknak két csoportjuk van: az egyik abban hisz, hogy nem volt Auschwitz, míg mások, mint Irán is, az ott abbahagyott tevékenységet fejeznék be. Copper hozzátette: a központ 2009-ben ígéretet kapott a Facebook tisztviselőitől, hogy az Iránhoz hasonló államok nevében az oldalra feltett, a zsidókat propagandacélzattal befeketítő tartalmakat eltávolítják.

A felháborodást keltő megfogalmazást később külön levélben próbálta kissé keményebbre venni Zuckerberg. A Recode-hoz eljuttatott emailben már azt írta, hogy "személy szerint mélyen sértőnek tartom a holokauszttagadást, és semmiképp nem áll szándékomban azoknak a szándékait védeni, akik tagadják a holokausztot." Zuckerberg ezután leszögezte, hogy nem céljuk letiltani azokat, akik hazugságokat állítanak, viszont igenis céljuk az álhírek terjedésének megakadályozása: ha valamit a tényeket ellenőrző munkatársak álhírnek jelölnek, az rövid úton kikerül a hírfolyamból, ha ráadásul gyűlöletre és erőszakra szólít, akkor törlik is.