Kiderült pár dolog a Samsung Note 9 tolláról

A hamarosan megjelenő Samsung Galaxy Note 9 kijelzőjére író tollról kiderült, hogy sokkal hasznosabb lesz a korábbiaknál. Azt már megerősítették, hogy bluetooth protokollok tud kommunkálni a telefonnal, a szintén tollal vezérelhető, idén megjelenő Galaxy Tab S4 kiszivárgott szoftveréből pedig az is kiderült, hogy mi mindenre lesz jó ez a kiegészítő.

irányítja a zenelejátszót

exponálógombként funkcionál

felnyitja a kijelzőzárat

egyedi parancsokat állíthatunk be egy vagy két gombnyomásra

Az is olvasható a PocketNow összeállításában, hogy a telefonnak 4000 mAh-s aksija lesz, vagyis jóval nagyobb, mint amekkora a tavalyi Note 8-ban van. Egy vezeték nélküli töltőállomásról is kiszivárgott egy kép, amelyen az látható, hogy egyszerre több eszközt lehet majd ráhelyezni, a telefonon kívül egy órát is.