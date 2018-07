Ilyen holografikus kijelzőt még nem látott a világ

A filmesek profi kameráit szállító RED a mobilgyártásban is próbára teszi a tudását.

A brooklyni székhelyű Looking Glasst 30 millió dollár kezdőtőkével alapították. A cég holografikus kijelzőket tervez és gyárt. A megjelenített háromdimenziós képet speciális szemüvegek nélkül is térben láthatjuk. A Looking Glass szerint ez a megoldás jóval emberközelibb és kényelmesebb, mint a kiterjesztett valóság (augmented reality) vagy a virtuális szemüvegek (VR).

A kijelzőket elsősorban 3d tervezéssel foglalkozó grafikusoknak szánják, akik anélkül szemlélhetik térben megjelenítve az elkészült modelleket, hogy VR szemüveget kéne viselniük. Hogy a koncepció mennyire életképes, azt az is bizonyítja, hogy a kitűzött, 50 000 dolláros kezdőtőkét pillanatok alatt összedobták a Kickstarteren. Most 230 000 dollárnál járnak, és a finanszírozásból még 29 nap van hátra.

Maga a kijelző úgy néz ki, mint egy tablet, amire ráragasztottak egy üvegtéglát. Ez a tégla biztosítja, hogy a megjelenített képet oldalról is szemügyre vehessük. A szemüveg nélküli 3d kijelzőkkel szemben a Looking Glass monitorainak kiváló a betekintési szöge; még akkor sem esik szét a kép, ha oldalról nézzük. Sőt, ez maga a vonzerő: ezek a képernyők megkívánják, hogy a felhasználó forgathassa őket, úgy vizsgálva a megjelenített 3d modelleket, mintha egy valódi tárgyat néznének meg minden irányból.

A képernyő használata egyszerű: csak bekötjük az USB-C kábelt (erről kap áramot), majd egy HDMI kábellel csatlakoztathatjuk a laptopunkhoz vagy asztali gépünkhöz. A hardverigénye 4 gigabájt memória, egy Intel Core i5-ös processzor és egy videokártya, ami legalább 2560*1600-as felbontást tud megjeleníteni. A tervezők saját fejlesztői csomagot is kínálnak a kijelző mellé; ezt a vásárlók automatikusan megkapják a termék megvásárlásával.

A Looking Glass kijelzőket többféle méretben kínálják: a legolcsóbb modellért 399, a legdrágábbért 1999 dollárt kell fizetnünk. Ez viszont a kedvezményes, bevezető ár: a végleges termékek ennél kétszer drágábbak lesznek.

(Business Insider | Kickstarter)