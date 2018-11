Beengedi a Facebook a francia kormány felügyelőit

Januártól először fog beengedni külsős megfigyelőket a Facebook, hogy ellenőrizzék a gyűlöletbeszéd elleni hatékony fellépést, adta hírül a Reuters. Emmanuel Macron francia miniszterelnök még májusban találkozott személyesen Mark Zuckerberggel, a Facebook alapítójával, feltehetőleg ennek a találkozónak a folytatása a megegyezés.

A francia elnök egy kedden tartott, az internet szabályzásáról szóló konferencián jelentette be a megállapodást, ahol elmondta, hogy az új egyezséget mintául szánja a többi tech-óriásnak (Google, Apple, Amazon) is, mivel szerinte a haszonnal arányosan társadalmi felelősséget is kell vállalniuk a nagyvállalatoknak.

"Komoly kockázatot jelent ez a Facebook számára. Az az elképzelés, hogy teszteljük az eljárásukat, és jelentéseket írjunk, amik később nyilvánosak lesznek" - mondta el a francia kormány egy tisztviselője a múlt héten. Még nem tisztázott, hogy kiket is szánnak felügyelőknek, de belső források szerint valószínűleg a távközlési felügyelet emberei közül kerülnek majd ki.