Elhallgatták az igazat az oroszok a titokzatos 2017-es radioaktív felhőről

2017-ben egy radioaktív szivárgás miatt Kelet-Európa nagy részét titokzatos radioaktív felhő borította be. A sugárzás Oroszországon kívül nem jelentett veszélyt, ám a szivárgás helyének közvetlen környezetében akár nagyon is. Az incidens részleteit tisztázó nemzetközi kutatás eredményéről az USA tudományos akadémiájának folyóirata, a PNAS számolt be.

Az orosz hatóságok többször is cáfolták, hogy a körülbelül egy éves felezési idejű Ruténium-106 izotóp a kazah határhoz közeli Majak nukleáris létesítményből került volna a szabadba. A Roszatom vezette vizsgálóbizottság akkor arra jutott, hogy a szennyezést egy, az áramtermeléshez izotópokat használó műhold okozta, amikor a légkörbe visszahullva elégett, és hogy nincs elég adat az incidens helyének pontos meghatározásához.

Ez a műholdas verzió az, amit a mostani jelentés egyértelműen cáfol, valamint azt is, hogy a szennyezés forrása Romániában lett volna, ahol amúgy a legmagasabb volt a sugárzás szintje. A tudóscsapat arra is kitért, hogy épp az orosz hatóságok késlekedése miatt nem sikerült időben megszerezni azokat a bizonyítékokat, melyek segítségével pontosan meghatározható lett volna a baleset helye, és óvintézkedéseket hozhattak volna, nehogy az eset megismétlődjön.

A kutatás során 1300 pontról gyűjtöttek adatokat, és ezeket elemezve arra jutottak, hogy a szivárgás helye mégiscsak a Majak újrafeldolgozó létesítmény lehetett, a szabadba jutó ruténium pedig valószínűleg cérium-144 radioizotóp előállításához kellett, amit egy olaszországi neutrínó-kísérlethez szántak. Az egyik német tudós, Georg Steinhauser aggasztónak nevezte, hogy bár senkinek nem esett baja, Oroszország mégsem vállalta a felelősséget a balesetért.

A szennyezést 2017 október elején először Ausztriában, majd Németországban észlelték. A Majak létesítményben, amely katonai és civil célokat is szolgál, 1957-ben komoly baleset történt, több tízezer embert betegítve meg. (WaPo, PNAS)