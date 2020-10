Feltörték és kriptovaluta átverést tettek Trump kampányweboldalára

A világnak elege van abból, hogy az USA elnöke naponta a fake news-t terjeszt…

- ezzel kezdődik az az FBI és az amerikai Igazságügyi Minisztérium logójával ellátott szöveg, amely a fenti két vád mellett még azzal is ostorozza Trumpot, hogy személyesen működött együtt azokkal a „külföldi aktorokkal”, akik a mostani, 2020-as elnökválasztást is manipulálták. Azoknak, akik hajlandóan érte kriptovalutát fizetni, a hackerek további információkat is ígértek.

(Forrás: donaldjtrump.com)

Semmilyen bizonyítékot sem sikerült szerezni arra nézve, hogy igazak lennének-e fenti állítások, és a honlapot menedzselő csapat állítása szerint szenzitív információt biztosan nem tudtak a hackerek megszerezni, mert olyan nem volt fent a honlapon, továbbá mindössze harminc másodpercig sikerült behatolniuk, mielőtt a rendszer kizárta őket.

Az illetékékes hatóságok már nyomoznak a hackerek után.