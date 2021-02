A sokkoló hírt az Index is közölte szombaton, amint azt is, hogy ez valamilyen okból kifolyólag nem számít hivatalos hidegrekordnak Magyarországon, jóllehet ez alacsonyabb hőmérséklet, mint az a mínusz 35, amit Miskolc-Görömbölytapolcán mértek 1940. február 16-án.

A mérés Kerékgyártó Róbert tájvédő geográfusnak, a TIGÁZ-DSO Kft. munkatársának az érdeme, aki a Bükk-fennsíkon, a Nagymezőn található töbör fenekén regisztrálta ezt az extrém hőmérsékletet, amelyet még a föld leghidegebb pontján, a jakutföldi Ojmjakonban is megsüvegeltek volna.

Kerékgyártó a Facebook-oldalán részletesen leírta a mérés körülményeit, és érdemeit cseppet sem túlhangsúlyozva aláhúzta: ez tényleg nem számít hivatalos magyarországi minimumrekordnak.

Bükk-fennsík, Nagymező, speciális töbörmikroklíma. Bár már sokan megírták, hogy mennyi is volt a ma reggelig (szombat – a szerk.) mért minimum-hőmérséklet, de azért én is megteszem, és kiegészítem a mérés módjával, helyével, eszközével. –35,5 fok az online állomás által regisztrált hőmérséklet volt. –35,4 az online állomás mellett elhelyezett, villás farok alakú minimumhőmérővel mért hőmérsékleti érték. Ez a két érték 2 m magasságban, árnyékolt szenzorokkal mért hőmérséklet volt. A két mért érték alapján is csak abban vagyunk 100%-ig biztosak, hogy a 12 év folyamatos mérései közül a mai reggel volt a leghidegebb. Az állomás saját rekordja – szögezi le Kerékgyártó úr. – Semmiképpen nem hasonlítható össze egy lakott település mérésével, ahol, ne feledjük, mi lakunk. Gondoljunk csak bele, ha ott lett volna ilyen érték, akkor itt fent, ezen a helyen –40 foknál is hidegebb értéket kellene mérnünk!