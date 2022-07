A weboldalon különböző avatarablonok közül válogathatunk, amelyek lehetnek számítógéppel generáltak (CG) vagy valódi emberi modellek (Ral Human). Azt az opciót is választhatjuk, hogy feltöltjük a saját fotónkat (Upload your selfie), ami össze is olvadhat a gép által generált avatarral.

Ezután kell megadnunk a szöveget, amit a Text Inputra kattintva tudunk megtenni, majd ezután beírhatjuk a bal oldali szövegmezőbe, és a rendszer „megfejti”, hogy milyen nyelven íródott. Ha ez nem sikerülne, akkor egy lista alapján kiválaszthatjuk a nyelvet, de magyar ott sincsen. Ezután tölthetünk fel hangot az Audio Inputra kattintva.

A következő lépés: a Generate gombra kell kattintani, majd néhány perc múlva érkezik egy értesítés az e-mail-fiókunkba az elkészült avatarról. A Take a look gomb megnyomása után meg is nézhetjük a végeredményt, amit aztán letölthetünk vagy megoszthatunk. Az avatar félelmetesen pontosan adja elő a „betanított” szöveget.

Az ingyenes verzió segítségével maximum egyperces videót lehet készíteni, az ötperces videó havi húsz dollárba kerül.

