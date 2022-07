Bajban van az emberiség kulturális emlékezete

A probléma a könyvtárakat is közgyűjteményeket ugyanannyira érinti, mint a gyűjtőket. Már Magyarországon is szembesültek a problémával, ezért az Országos Széchényi Könyvtár is elkezdte átmenteni a lemezeken tárolt adatokat.

A fiatalabb generációk számára talán furcsának tűnhet, de az 1980-as, 1990-es, sőt még a 2000-es évek elején is általános archiválási módszer volt CD-re, valamint DVD-re másolni a megőrzendő alkotásokat. Ennek azonban komoly hátulütője, hogy egyes lemezek nyolc-tíz éven belül olvashatatlanná válnak, emiatt pedig örökre az enyészetbe veszhet az emberiség kulturális örökségének egy része – írja a Napi.hu.

A világ tudatába 1982-ben berobbant CD-t hosszú éveken keresztül örök érvényűnek és sérthetetlennek hitte mindenki, emiatt is használták olyan sokan képek, videók, de akár egész könyvtárnyi gyűjtemények megőrzéséhez. Igen ám, idő közben azonban kiderült, hogy egy lemezrohadásnak nevezett jelenség miatt a lemezek évek, esetleg évtizedek alatt a használhatatlanságig tönkremennek.

A közgyűjtemények digitalizálására is hat a jelenség

Ez után egy darabig azt gondolta mindenki, hogy az adatvesztéssel járó lemezrohadás csak bizonyos gyártók termékei esetén figyelhető meg, néhány éve azonban a közel 400 ezer CD-vel rendelkező, egyesült államokbeli Kongresszusi Könyvtár archiválási szakértője is megerősítette a félelmet: a jelenség minden egyes lemezre egyformán hat.

A jelenség jelentős problémát okoz a közgyűjtemények digitalizálásán dolgozó olyan intézményeknek is, mint a könyvtárak vagy a levéltárak.

Az ilyen típusú hordozók esetén elsődleges fontosságú, hogy azokról a gyűjteménybe való bekerülésekor az információtartalom adatveszteség nélkül lementésre kerüljön, az erre a célra a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel közösen létrehozott felhőszolgáltatás segítségével

– felelte az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) digitalizációs szakértői osztálya a Napi.hu kérdésére.