Nem kedvez az Európai Bizottság a mobilgyártó cégeknek

Az Európai Bizottság benyújtott egy új törvényjavaslatot, amelynek értelmében változások köszöntenének be a mobilgyártó cégek életében.

Az Európai Bizottság egy most benyújtott törvényjavaslata szerint az okostelefon- és táblagépgyártó cégek számára kötelező lenne minimum tizenöt pótalkatrészt biztosítani a felhasználók számára – a készülék forgalomba kerülése után legalább öt évig. Egy másik pont szerint pedig az akkumulátorok erősebb teljesítményére vonatkozó előírást is rögzíteni kellene.

A javaslat segítségével megkönnyíthetjük a mobilkészülékek javításának folyamatát, illetve csökkenthetjük a környezeti lábnyomunkat is. Amennyiben a javaslat elfogadtak, egy másik újítás értelmében a mobiltelefonokra és a táblagépekre egy olyan energiacímke kerül, amelyet már ma is használnak televíziókon és háztartási gépeken. Ez többek között az akkumulátor becsült élettartamát, valamint a por- és vízállóságra vonatkozó információkat tartalmazza – írja a MacRumors.

A gyártók azzal érveltek, hogy a pótalkatrészek legyártása csak még több műanyagot termel, ami ellen elméletig küzdeni kellene, nem támogatni. A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy a mai telefonok összetettebb kialakítása miatt nagyobb problémát is okozhat a cégeknek, ha tizenöt különböző alkatrészt kell a vevő rendelkezésére bocsátani, hiszen gyakran előfordul, hogy több kulcsfontosságú elem is egy alkatrészen belül van elhelyezve.

(Borítókép: Cameron Spencer / Getty Images)