A Top Gun: Maverickkel érkezik hozzánk is az új streamingszolgáltató

Az új európai streamingszolgáltatás, a SkyShowtime a világ legnagyobb stúdióinak több ezer órányi filmes és sorozatos tartalmait egyesíti a platformján. Tévében először itt lesznek majd láthatóak a Paramount Pictures és a Universal Pictures legújabb mozifilmjei, így a mozibemutatókat és az adathordozókon történő megjelenést követően ide érkezik majd a Top Gun: Maverick, a Jurassic World Világuralom, a Minyonok: Gru színre lép, Az Északi, az Énekelj! 2., a Sonic, a sündisznó 2., Az elveszett város, a Downton Abbey: Egy új korszak, a Nem, a Belfast, a Rohammentő és A rosszfiúk.

A cég közleménye szerint a szolgáltatás kínálatában megtalálhatóak lesznek új prémiumsorozatok, gyermek- és családi tartalmak, illetve átfogó válogatás a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME, a Sky Studios és a Peacock videókönyvtáraiból. A SkyShowtime emellett helyi saját gyártású műsorokat, dokumentumfilmeket és önálló, egyedi adásokat is tartalmaz majd.

Kérdésünkre elmondták, hogy a sorozatokkal kapcsolatban egyelőre csak a skandináv országokra vonatkozóan lehet biztosat tudni, a magyarországi kínálatról később derülnek ki a részletek. Mint írták,

a skandináv országokban a Paramounttal való partnerség részeként a SkyShowtime a Paramount+ helyébe lép, lehetővé téve a meglévő és jövőbeli ügyfelek számára, hogy a Paramount+ olyan jelenlegi kedvenceit nézzék, mint a Halo, a Yellowstone, a Keresztapa forgatását bemutató The Offer és a Star Trek: Strange New Worlds, valamint a SHOWTIME eredeti sorozatai, a Yellowjackets, a Dexter: New Blood, a Super Pumped: The Battle for Uber és a The First Lady.