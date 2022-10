Elon Musk borsos árat kér a hírességektől a Twitterért

Napokkal ezelőtt derült ki, hogy Elon Musk, aki a Tesla mellett a SpaceX alapítója is, megvette a Twittert, és máris kirúgta a vezetőség felét. Az üzletember nagy változásokat akar eszközölni a közösségi oldalnál. A Verge információi szerint Musk az ellenőrzött fiókokat jelző kék pipához is hozzá szeretne nyúlni. Mint kiderült, ultimátumot szabott arra vonatkozólag, hogy a dolgozók november 7-ig tervezzék meg az új hitelesítő rendszert, különben ki lesznek rúgva.

A Musk által állítólagosan megálmodott projekt alapja az, hogy a kék pipával rendelkező Twitter-felhasználók, azaz ismert személyek, szervezetek havonta húsz dollárt, azaz körülbelül 8200 forintot fizessenek azért, hogy továbbra is megtarthassák ezt a funkciót. A kék pipa egyébként arra szolgál, hogy a twitterezők meg tudják különböztetni egyes hírességek esetében, melyik a valódi Twitter-oldaluk, ezzel kicselezve a kamuprofilokat és az álhírterjesztést. Jelenleg körülbelül négyszázezer ellenőrzött felhasználó van a Twitteren.

A hírek szerint a munkavállalók október 30-án értesültek erről, így körülbelül egy hetük van megtervezni az új rendszert, aminek az ára még változhat, ahogy további funkciókat is magában foglalhat. A pletykákat támaszthatja alá az is, miszerint Musk nemrég a Twitter-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben ezt írta:

Az egész ellenőrzési folyamat meg fog újulni.

A Twitter állítólag eddig is hajlott afelé, hogy a hitelesített felhasználók fizessenek a kiváltságért, Musk pedig, úgy tűnik, meg is valósítja a korábbi terveket. Az ebből származó bevételeknek köszönhetően pedig akár talpra is állhat a közösségi oldal. A jelentések szerint az internetes botok a felhasználók öt százalékát teszik ki, míg a legmasszívabban twitterezők száma kevesebb mint tíz százalékra tehető havi bontásban, ami a hirdetések szempontjából igen problémás. Bár a Twitternek 238 millió felhasználója van világszerte, Musk korábbi elmondása szerint közülük csak kevesebb mint 16 millióan találkoznak a hirdetések túlnyomó részével.