Kis időt nyert az ellene indított perben a Facebook

A londoni bíróság hat hónapban állapította meg azt az időtartamot a felperesek ügyvédjei számára, ami alatt újra megpróbálhatják részletesen bemutatni a felhasználók állítólagos veszteségeit.

A Meta Platforms, a Facebook-csoport anyavállalata mintegy 45 millió brit Facebook-felhasználó nevében indított tömeges keresettel szemben kényszerül védekezésre.

A pert kezdeményező Liza Lovdahl Gormsen jogtudós szerint a Facebook-felhasználók nem kaptak megfelelő kompenzációt a személyes adatok értékéért cserébe, amelyeket a platform használatához meg kellett adniuk. Ügyvédjei januárban kérték a Versenyjogi Fellebbviteli Törvényszéket, hogy az ügyet az Egyesült Királyság kollektív eljárásrendje alapján hitelesítse – írja a computerworld.hu.

Újraértékelés szükséges

A törvényszék viszont hétfőn úgy döntött, hogy Lovdahl Gormsen módszertana a Facebook-felhasználók által elszenvedett veszteségek megállapítására újraértékelésre szorul ahhoz, hogy az ügyet folytathassák.

Végül hat hónapot kaptak Lovdahl Gormsen jogi képviselői arra, hogy további bizonyítékokat keressenek. A Meta szóvivője kijelentette: a vállalat üdvözli a döntést, és megerősítette korábbi nyilatkozatukat, amely szerint a per „teljesen alaptalan” – közölte a Reuters.

Már a héten elindul a fizetős Facebook

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a Meta a fizetős, ellenőrzött profilok bevezetését teszteli az Instagramon és a Facebookon. A verifikált profilokért havi 11,99 dollárt (4300 forintot) kell fizetni az interneten és havi 14,99 dollárt (5400 forintot) mobilon. Az Instagramon Mark Zuckerberg vezérigazgató bejelentette, hogy a „Meta Verified” fiók a felhasználók számára ellenőrzött jelvényt, nagyobb láthatóságot biztosít a platformokon, továbááb kiemelt ügyfélszolgálatot is. A funkciót ezen a héten Ausztráliában és Új-Zélandon vezetik be, és „hamarosan” további országokba is megérkezik.