Kijöttek a részletek, mi várható az HBO Max eltűnése után

A Warner Bros. Discovery nemrég bemutatta Max nevű, továbbfejlesztett streamingszolgáltatását, amely május 23-án indul az Egyesült Államokban, immár az HBO megnevezés nélkül. Az új platformról, amely 2024-ben érkezik Magyarországra, most több dolog is kiderült a cég hivatalos közleményéből.

Mint az Index is megírta, hamarosan búcsúzunk az HBO Maxtól, amely a jövőben Max néven folytatja a streamingpiacon. A Max olyan tartalmak célállomása lesz, mint az HBO Originals, a Warner Bros. filmjei, a Max Originals, a DC-univerzum, a Harry Potter-univerzum, valamint az olyan vezető márkák tartalmait kínálja majd, mint többek között a HGTV, a Food Network, a Discovery Channel, a TLC és az ID gasztronómiai, lakberendezési, reality-, életmód- és dokumentumműsorai – írja közleményében a Warner Bros. Discovery Hungary.

A megújult platform 2024-ben érkezik Magyarországra, és váltja le a 2022-ben indult HBO Maxot. A cég közleményéből most több részlet is kiderült az új platformról.

„A legnagyobb szuperhősöktől a való élet bajnokaiig, a kultúraformáló drámáktól az ízlésformáló szórakozásig, a fantasztikus birodalmaktól a leglétezőbb világokig: a Max páratlan választékot kínál” – mondta JB Perrette, a Warner Bros. Discovery globális streamingért és játékokért felelős elnök-vezérigazgatója.

Ez az új márka fontos változást jelent a két szűkebb termékhez, az HBO Maxhoz és a Discovery+-hoz képest a szélesebb tartalmi kínálatunk és fogyasztói ajánlatunk irányába.

A Max háromféle árképzési lehetőséget kínál az Amerikai Egyesült Államokban – a magyar árazásról még nem tudni –, így az előfizetők maguk választhatják ki, hogy melyik csomag felel meg leginkább a háztartásuk igényeinek.

Max Ad-Lite ($9,99/hó vagy $99,99/év): két egyidejű stream, 1080p felbontás, offline letöltés nem lehetséges, 5.1 térhatású hangminőség.

($9,99/hó vagy $99,99/év): két egyidejű stream, 1080p felbontás, offline letöltés nem lehetséges, 5.1 térhatású hangminőség. Max Ad Free ($15,99/hó vagy $149,99/év): két egyidejű stream, 1080 felbontás, 30 offline letöltés, 5.1 surround hangminőség.

($15,99/hó vagy $149,99/év): két egyidejű stream, 1080 felbontás, 30 offline letöltés, 5.1 surround hangminőség. Max Ultimate Ad Free ($19,99/hó vagy $199,99/év): négy egyidejű stream, akár 4K UHD felbontás, 100 offline letöltés, Dolby Atmos hangminőség.

A Max rendszeresen friss tartalmakat kínál majd, havonta átlagosan több mint 40 új címmel és évaddal.

Harry Potter és új Trónok harca

Az újonnan bejelentett címek között szerepel egy Max Original Harry Potter-sorozat, amely J. K. Rowling eredeti könyvsorozatának hű adaptációja; egy Max Original-vígjátéksorozat, amely az Agymenők történetét viszi tovább; egy HBO Original Trónok harca-előzménysorozat, A hét királyság lovagja: A kóbor lovag; egy Max Original-drámasorozat, amely a Démonok között-filmeken alapul; a Magnolia Network Feljavítók: A hotel című sorozata; a Discovery Channel Survive the Raft című sorozata; a Peter és a farkas című Max Original Bonótól; az Adult Swim Rick és Morty: Az anime című sorozata; az Investigation Discovery’s Lost Women of Highway 20, a Cartoon Network Tiny Toons Looniversityje és a TLC Love & Translation című sorozata.

A Max további, hamarosan megjelenő címeket is bemutatott, köztük a Max Originals sorozatát, A pingvint Colin Farrell főszereplésével; az HBO Original drámasorozatát, az azonos című Pulitzer-díjas regényen alapuló A szimpatizánst, amely egyszerre kémthriller és interkulturális szatíra; az HBO Original True Detective: Night Country című minisorozatát Jodie Foster és Kali Reis főszereplésével; az Oscar-díjas Kate Winslet főszereplésével készült HBO Original-minisorozatot, a The Regime-et; a Max Original hatrészes dokumentumsorozatát, a SmartLess: On The Roadot, amely Jason Batemant, Will Arnettet és Sean Hayest követi, akik a kulisszák mögé való exkluzív betekintésre hívják a nézőket podcastjuk telt házas élő turnéján; és a Szörnyecskék: A Mogwai titkai című Max Original-gyereksorozat.

A cég ígérete szerint a Max az összes tartalmat egyetlen, zökkenőmentes felhasználói élményben fogja össze, amely a család minden tagja számára lehetővé teszi a remek szórakoztató tartalmak megtalálását.

Új kiemelt funkciók jönnek

Prémium videólejátszás: Az új videólejátszási élmény zökkenőmentes, moziszerű látványt kínál a felhasználóknak, bárhol és bárhogyan is szeretik nézni a tartalmakat.

Személyre szabott élmény: A Max a személyre szabást a kezdőlapon túl is kiterjeszti, és a szolgáltatás egészére kiterjedő, differenciált és nagy teljesítményű élményt kínál minden felhasználó számára. A Max olyan egyedi emberi és gépi megközelítést fog nyújtani, amely segíti a felhasználókat abban, hogy a számukra legjobb tartalmakra bukkanhassanak rá.

Még kiemelkedőbb élmény a gyerekek számára: Az induláskor a Max az új előfizetők számára bemutat egy alapértelmezett gyerekprofilt, illetve az azt kísérő szülőifelügyelet-funkciókat is. A szülők testreszabhatják a beállításokat és a gyerekprofil tartalmának korlátozását életkor szerint. A szülőknek lehetőségük lesz az egyéni profilokhoz tartozó PIN-kódok beállítására is, amelyekkel megakadályozhatják a hozzáférést a felnőttprofiljukhoz, valamint egy szülői kódot is beállíthatnak, amellyel a Max kids élményen belüli tartalmakra korlátozhatják gyerekeiket.

Egyszerűsített navigáció: A frissített dizájn, amely egy jobb személyre szabást biztosító motorral társul, segít a felhasználóknak gyorsan megtalálni és felfedezni a keresett tartalmak között a legmegfelelőbbet.

4K UHD: A Max Ultimate Ad-Free szintje kibővített, 4K UHD felbontásban elérhető tartalmakat kínáló katalógussal rendelkezik majd, amely olyan kiemelt műsorokat tartalmaz, mint a Trónok harca, a The Last of Us, a Harry Potter, A Gyűrűk Ura, A sötét lovag-trilógia és még sok minden más. A Warner Bros. idén és a jövőben megjelenő összes filmje is 4K UHD-ban lesz elérhető, amikor a mozibemutatójukat követően megérkeznek a Maxra.

(Borítókép: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)