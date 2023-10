A repülő autó már nem sci-fi: Kínában is indulnak a robotaxik

Kínába is megérkezik a robotaxi, az utasok szállítására szolgáló elektromos repülőgép. Legfeljebb két személyt szállíthat majd, hatótávolsága pedig 30 kilométer.

Egyre több vállalat dönt úgy, hogy beruházásait az eVTOL-okra (elektromos, függőlegesen fel- és leszálló légi jármű) összpontosítja. A londoni ServCity robotaxi és a San Franciscó-i kísérletek után most Kína is csatlakozik azokhoz a nemzetekhez, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen típusú szolgáltatásokra – írja a Moveo by Telepass.

Kína első robotaxija az EH216–S nevet viseli, amely egy teljesen automatizált, elektromos személyszállító repülőgép.

Az EHang drónokkal foglalkozó startupcég az, amely megkapta az eVTOL tanúsítványát. Ez az első ilyen jellegű jóváhagyás az országban.

Emellett az EH216–S repülőgép a Kínai Polgári Légügyi Hatóságtól is megkapta az engedélyt.

Az EH216–S két embert képes akár 30 kilométer távolságra is szállítani. Végsebessége 100 kilométer per óra, míg az utas- és teherszállítási kapacitása 300 kilogramm.

Hu Huazhi, az EHang alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy „az EH216–S pilóta nélküli eVTOL-ok kereskedelmi üzemeltetését fogják megkezdeni, mindenekelőtt a biztonságot helyezve előtérbe”.

A vállalat célja, hogy a robotaxikat turisztikai célokra használja.

Jelenleg azonban még nincs hivatalos időpont a kereskedelmi üzemelés megkezdésére.

Korábban írtunk Dubaj hasonló terveiről is, ahol 2026-tól egy teljesen működőképes repülőtaxi-hálózat működik majd. Erről itt olvashat bővebben.