A Meta bezárja a „céges Facebookot”

Kihasználatlanság és a prioritások változása miatt úgy döntött a Meta, hogy a Facebook Workplace nevezetű, céges kommunikációra kifejlesztett szolgáltatását 2026-ban megszünteti. Az elkövetkezendő két évben még változatlanul használható a szolgáltatás, 2026. június 1-jén viszont megszűnik. A Workplace-nek a legjobb időszakában is mindössze 7 millió előfizetője volt.

A Meta úgy döntött, hogy a Facebook Workplace nevezetű alkalmazását nem fejleszti tovább, ugyanis a techóriás más szolgáltatásai mellett nem rúgott labdába a 2016-ban indult részleg – írta meg az Economx. A főleg a munkahelyi kommunikációra kihelyezett és a produktivitás fejlesztésére tervezett szolgáltatás 2026-ig maradhat elérhető, ugyanis a világ is és a Meta is megváltozott az elmúlt 8 évben, és a prioritások is minden oldalról megváltoztak.

A bezárás hátterében a Meta szóvivője szerint az állhat, hogy a cég inkább a mesterséges intelligencia és a metaverzum fejlesztésére fordítaná az erőforrásait, a szolgáltatást használó partnereknek pedig a Workvivot ajánlották alternatívaként. Az alkalmazás 2025. augusztus 31-ig változatlanul használható, ezután 2026. május 31-ig ingyenesen, június 1-jétől pedig elérhetetlenné válik.

A Workplace a közel tíz évig tartó működése során látványosan alulmaradt a konkurens Slackkel és Microsoft Teamsszel szemben, dacára az erős kezdésnek. A szolgáltatásnak 7 millió előfizetője volt 2021 májusában, köztük olyan globális nagyvállalatokkal, mint a Danone vagy a Starbucks.

