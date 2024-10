A közösségi médiában már találkozhattunk azokkal a kék pipákkal a felhasználói nevek mellett, melyek azt hivatottak jelezni, hogy az adott oldal megbízható-e, és az-e, aminek vagy akinek mondja magát. Most a Google is tervezi a kék pipa bevezetését, hogy ezzel könnyebben kiszűrhetővé váljanak a kamu weboldalak – írja a The Verge.

Egyelőre még csak tesztelik az új funkciót, a kék pipa még csak korlátozott számú, a Google által is hitelesnek tartott vállalkozásnál jelenik meg (ilyen például a Meta vagy az Apple), és egyelőre csak néhány felhasználó számára látható.

„Rendszeresen kísérletezünk olyan funkciókkal, amelyek segítik a vásárlókat a megbízható online vállalkozások azonosításában. Jelenleg is egy ilyen kísérletet végzünk, amely bizonyos vállalkozások mellett kék pipákat jelenít meg a keresőben” – mondta a Google szóvivője, Molly Shaheen.

Ha a kék pipa fölé visszük a kurzort, az következő üzenet jelenik meg: „a Google szerint ez a vállalkozás az, aminek mondja magát”.

A Google hivatalosan még nem jelentette be az új funkciót, és azt sem közölte, hogy mikor számíthat a többi felhasználó is a funkció megjelenésére.