Egyre többen hagyják ott az X-et, és pártolnak át más közösségi platformokra. Sokakat elriasztott Elon Musk és Donald Trump szövetsége, valamint a platformon tapasztalható szélsőjobboldali aktivizmus, de többen hivatkoznak arra is, hogy az X túl mérgező, túl sok a dezinformáció, valamint hogy az oldal új szabályai és az algoritmus újrahangolása rosszabb felhasználói élményt eredményezett. És nemcsak az emberek, hanem a Google is bünteti az X-et, ugyanis Elon Musk közösségi oldalának riválisát, a Blueskyt a keresőóriás már tízszer fontosabbnak tartja.

Mint megírtuk, Stephen King amerikai író csütörtökön jelentette be, hogy otthagyja az X-et, mivel túl mérgezőnek találja a platformot. A héten a The Guardian is közölte, hogy többé nem posztol tartalmakat az X-en, továbbá a német Bundesliga első osztályában szereplő St. Pauli, a La Vanguardia, Spanyolország negyedik legolvasottabb, általános híreket közlő újságja szintén arról számolt be, hogy felhagy az X-en való posztolással, Jamie Lee Curtis amerikai színésznő pedig az Instagramon jelentette be távozását Elon Musk platformjáról.

Ehelyett milliók regisztráltak a Blueskyra amely erősebb hangsúlyt fektet a moderálásra, és amelyet a Twitter (az X előző neve) korábbi alapítója, Jack Dorsey hozott létre 2019-ben. A Blueskyhoz egyetlen nap alatt egymillió ember csatlakozott, miután Musk pozíciót kapott Donald Trump megválasztott amerikai elnök kormányában. A platform világszerte közel 15 millió felhasználóval rendelkezik, szemben a szeptemberi 9 millióval – írja a Sky News.

Adam Tinworth, a City St George’s University közösségimédia-szakértője szerint sok embert elüldöz az X-ről, hogy Musk túl közel került Trumphoz, ugyanakkor hozzátette, az emberek nemcsak politikai okokból távoztak, hanem az algoritmus újrahangolása miatt is.

Amikor Elon Musk 2022 októberében megvásárolta a Twittert, a BBC-nek adott interjúja szerint a vállalat alkalmazottainak nagyjából 80 százalékát leépítette. Adam Tinworth szerint ez rosszabb élményt eredményezett a platformon. „Nem állnak mögötte ugyanazok az erőforrások, és a prioritásai nem feltétlenül a bizalom és a biztonság felé irányulnak” – jegyezte meg a szakértő.

Jason Barnard, a Kalicube vezérigazgatója kilenc éven át hárommilliárd különböző szempontot gyűjtött össze, ami alapján a Google eldönti, hogy mi számít tényszerű információnak, és elmondta, hogy bár az X-nek régóta fennálló megállapodása van a Google-lel, a keresőóriás bizalma csökkenni látszik iránta, ugyanis

a Google tízszer relevánsabbnak tartja a Blueskyt, mint az X-et.

Barnard szerint még Musk saját lánya, Vivian Jenna Wilson esetében is úgy tűnik, hogy a keresőmotor a Blueskyban jobban megbízik, mint az X-ben. És ahogy egyre többen használják a platformot, az olyan hatalmas keresőmotorok, mint a Google, és az olyan mesterségesintelligenci. modellek, mint a ChatGPT még inkább megbíznak majd a Bleuskyban.

Miután Musk elkezdte megváltoztatni az X-et, a techközösségben sokan átvándoroltak a Mastodon nevű közösségi oldalra. A LinkedIn az üzleti közönségnek ad otthont, a TikTok köztudottan népszerű a fiatalok körében, a Discord jellemzően a játékosok csevegésére szolgál, és a Threads is sokakat átcsábított.

„Kezdjük látni ezt a fajta széttöredezettséget, a korábban egyetlen platformon összegyűlt közösségek több helyre széledtek szét. A potenciális negatívum, ami ebből adódhat, az az, ha ezek a közösségek pusztán ideológiai vonalak mentén alakulnak ki, és akkor olyan helyzet jön létre, amelyben a politikai megosztottság még jobban elhatalmasodik” – mondta Tinworth.