A Microsoft is megerősítette, hogy a Windows 11 24H2-es verziója olyan problémát produkálhat, mely szerint a hangerő mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül felugrik maximálisra. Ehhez ugyan egy bizonyos digitális hangátalakító is szükséges, de a redmondi cég biztosított, hogy már dolgoznak a problémán és a rendszer következő frissítésében javítják is azt.