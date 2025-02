Donald Trump nevére cseréli ki a rasszista szót az iPhone egy hiba miatt. Az Apple megerősítette, hogy dolgozik a javításon, amelyet valószínűleg a beszédfelismerési modell hibája okoz – írja a The New York Times.

A bizarr jelenség egy TikTok-videóban tűnt fel először, majd többen jelezték a hibát, így az villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában.

Nem sokkal később az Apple megerősítette, hogy a problémát a beszédfelismerési modell hibája okozta, és a javítást a lehető leghamarabb kiadják. A vállalat szerint ez összefüggésben lehet bizonyos szavak fonetikai hasonlóságával.

John Burkey, aki korábban az Apple Siri-fejlesztő csapatában dolgozott, felvetette, hogy akár egy szándékos belső tréfa is állhat a háttérben. Több amerikai konzervatív kommentátor felháborodásának adott hangot, ők régóta vádolják a nagy technológiai vállalatokat a jobboldaliakkal szembeni politikai elfogultsággal.

A baki különösen rosszkor jön a cégnek, mivel az Apple nemrég jelentette be, hogy az elkövetkező négy évben több mint 500 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. A vállalat ezzel részben azokat a vámintézkedéseket próbálja ellensúlyozni, amelyeket Donald Trump amerikai elnök vezetett be a Kínából importált árukra.