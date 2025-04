A platform, amelyet korábban főként játékosok használtak virtuális találkozóhelyként, mára jelentős szereplőjévé vált az üzenetküldés, a hang- és videohívások terén is. Mivel a Discordon számos érzékeny és kényes tartalom is megjelenik, a platform az utóbbi időben egyre komolyabban foglalkozik a kiskorúak védelmével és egy új módszert vezetett be annak érdekében, hogy megelőzze a fiatal felhasználók hozzáférését a nem megfelelő tartalmakhoz – olvasható a Discord-oldalán.

A 13 év alatti felhasználóknak arcvizsgálatot kell végezniük webkamera vagy mobiltelefon segítségével, vagy egy fényképes igazolványt kell feltölteniük. Az arcvizsgálati adatok nem kerülnek tárolásra és az igazolványok feltöltése után azokat azonnal törlik. Ha a rendszer nem tudja megerősíteni a felhasználó életkorát, nem engedi tovább, de a felhasználó ismételten próbálkozhat, vagy manuális felülvizsgálatot kérhet.

A rendszer bevezetése jelenleg csak Ausztráliában és az Egyesült Királyságban zajlik és egyelőre nem világos, mikor és milyen más régiókban alkalmazzák majd a 13 év alattiak korlátozását.