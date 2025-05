A játékvilág egyik legjobban várt alkotása, a Grand Theft Auto 6 megjelenési dátumát 2026 májusára halasztották – jelentette be pénteken a Rockstar Games. A rekordokat döntő videójáték-sorozat új része eredetileg még 2025-ben megjelent volna.

A fejlesztőstúdió közleményében azt írta, extra időre van szükségük, hogy „olyan minőségi szinten szállítsanak, amilyet a játékosok elvárnak és megérdemelnek”. A Rockstar hozzátette, hogy a játék iránti „érdeklődés és izgalom az egész csapatuk számára valóban megtisztelő”.

A sorozat előző része, a GTA 5 a világ második legnagyobb példányszámban eladott videójátéka, amely azóta is rendkívül népszerű a játékosok körében. A GTA 6-ról kevés hivatalos információ látott napvilágot, amióta 2023 decemberében megjelent az első előzetese, amely gyorsan elérte a 100 millió megtekintést.

A Rockstar Games hosszú fejlesztési ciklusairól ismert, így a GTA 5 megjelenése óta eltelt 12 év számos vicc és mém forrása lett az interneten. A stúdiónak az is szokása, hogy elhalasztja a megjelenéseket – így történt ez a 2018-as Red Dead Redemption 2 esetében is, ami a Rockstar legutóbbi nagy játéka volt.

A fejlesztőcég azonban tökéletességre törekvő megközelítéséről is ismert. Strauss Zelnick, az anyavállalat Take Two Interactive vezérigazgatója korábban azt nyilatkozta, hogy minden új Rockstar-játéknak „olyasminek kell lennie, amit még soha nem láttál korábban”.