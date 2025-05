A The Walt Disney Co. és az Epic Games közreműködésével, napjaink egyik legnépszerűbb videojátékában, a Fortnite-ban Darth Vader is játszható karakterré válik, akit az eredeti szinkronja, a tavaly elhunyt James Earl Jones fog megszólaltatni, még ha nem is klasszikus értelemben.

A Hollywood Reporter szerint Jones hangját generatív mesterséges intelligencia segítségével hozták létre újra. A vállalatok egy blogbejegyzésben megjegyezték, hogy mindezt a néhai színész családjával „szoros egyeztetés″ mellett teszik.

Az Epic közölte, hogy a játékban Darth Vader párbeszédeit a Google Gemini 2.0 Flash modellje hozza létre, magát a hangot pedig az ElevenLabs Flash v2.5 modellje generálja.

Reméljük, hogy ez a Fortnite-tal való együttműködés lehetővé teszi, hogy Darth Vader régi rajongói és az újabb generációk is élvezhessék az ikonikus karaktert

– áll James Earl Jones családjának közleményében.

Jones hangjának jövője a filmekben és más médiumokban a halála óta nyitott kérdés, hiszen a színész olyan karaktereket szólaltatott meg, mint Darth Vader és Mufasa, Az oroszlánkirályból. A beszélgetések nagy része arról szólt, hogy engedélyt és jóváhagyást kell kérni az elhunyt hozzátartozóitól és képviselőitől.

Kiemelik, hogy a generatív mesterséges intelligencia ezzel a lépéssel hogyan változtatja meg a szórakoztatóiparban lehetséges dolgokat. A korábbi videojátékokban, amíg Jones élt, a Disney és partnerei többször szinkronszínészeket használtak, akik Jones jellegzetes hangját utánozták. „Az Epic Games és a Disney együtt dolgozott azon, hogy átgondoltan fejlessze ezt az innovatív funkciót, nagy hangsúlyt fektetve az átláthatóságra, a beleegyezésre és a biztonságra” – nyilatkozták a Disney és az Epic szóvivői.

Tavaly a Disney 1,5 milliárd dollárt fektetett Epic-be, és azt tervezte, hogy a cég új játékuniverzumát Disney IP-vel építi fel. A projekt még mindig fejlesztés alatt áll.