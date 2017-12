Ezt a karácsonyt is az Apple nyerte

Volt miből választaniuk az új mobilra vágyó embereknek 2017-ben, rengeteg jó készülék került piacra, de a számok azt mutatják, hogy mindez hiábavaló, a karácsony előtti héten a gyártói versenyt megint toronymagasan az Apple nyerte.

Az eladásokkal kapcsolatos becslést a Flurry Analytics tette közzé, amelynek az eszközeit több mint egymillió különböző applikációban használják, és ezzel az elemzőcégnek az elmondása szerint világszerte körülbelül 2,1 milliárd eszközre van rálátása.

Az Apple idén is a friss aktiválások 44 százalékát szerezte meg, a második helyezett Samsung pedig 26 százalékot. A dél-koreai gyártó 5 százalékot javított tavalyhoz képest, ebben a Galaxy Note 7 visszahívásának lehetett nagy szerepe, és annak, hogy az S8 és Note 8 elég pöpec lett.

Jócskán lemaradt a páros mögött a harmadik helyezett Huawei, a kínai gyártó összesen 5 százalékot ért el.

Őt követi a Xiaomi, a Motorola, az LG és az Oppo, mindegyik 3-3 százalékkal - gyakorlatilag mindegyik cég a drága Samsungok olcsóbb alternatíváit kínálja.

Érdekes, hogy az Apple milyen sokféle készülékkel érte el ezt a sikert. A legtöbbet még mindig az iPhone 7-ből adta el, az aktiválásainak 15,1 százaléka ez a modell volt. Nem sokkal maradt le mögötte az iPhone 6 (14,9%), és az iPhone X (14,7%) fért még fel az Apple karácsonyi dobogójára. Ezeken kívül a frissen eladott készülékek közt volt még iPhone 6s (12,6%), iPhone 7 Plus (10,4%), iPhone 8 Plus(8,7%), iPhone 8 (8,1%), iPhone SE (6%), iPhone 6s Plus (5,3%) és iPhone 6 Plus (4,3%) is.