Azonnal elérhetővé válik az iPhone olcsó csereaksija

Az Apple közölte, hogy az elhasználódott akkumulátor miatt lelassuló iPhone modekkelhez azonnal elérhetővé teszik a jóval olcsóbb cserealkatrészeket, nem várnak az akció bevezetésével januárig - írja a TechCrunch. Azt azért hozzátették, hogy a készlet egyelőre korlátozott, nem biztos, hogy mindenhol azonnal lesz megfelelő aksi a szervizben.

Az Apple ötven dollárral csökkentette az akkumulátor árát, miután kiderült, hogy az elhasznált alkatrész miatt az iPhone energiamenedzselő modulja lelassítja a készülék működését, visszaveszi a teljesítményét, nehogy váratlanul leálljon a telefon rendszere. Ez a változás az iOS 10.2.1 verziójával lépett életbe.

Mindebből azért lett nagy botrány, mert az Apple erről az egészről kussolt, és a felhasználók egyszer csak azt vették észre, hogy a telefonjuk egyre lassabb. Sokan ebből arra következtettek, hogy ideje újabb telefont venni, hiszen semmit sem tudtak az energiamenedzselő szoftver mechanizmusáról.

Most is szinte véletlenül derült ki, hogy mi a helyzet a régebbi iPhone-okkal. A Reddit fórumain valaki megírta, hogy az aksicsere után gyorsabb lett a telefonja, majd nem sokkal később napvilágot látott a Geekbench szakértői elemzése, amely igazolta ezt a felvetést. Később pedig az Apple is hivatalosan elismerte, hogy lelassulnak a telefonok, ha nem elég jó már az aksi.

Az Apple azt ígéri, hogy az iOS jövőbeli kiadásában átláthatóbb lesz a beépített akkumulátor állapota, így a vevők megalapozott döntést tudnak hozni arról, hogy új telefont vegyenek, vagy csak a régi telefon aksiját frissítsék.

Az Apple hivatalosan kommunikált 29 dolláros ára természetesen csak az Egyesült Államokban érvényes, idehaza hozzá kell még számolni többek közt az áfát is.