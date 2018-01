Kipróbáltuk a Samsung Galaxy A8-at

Nem sokkal a CES előtt jelentette be a Samsung a Galaxy A8 mobilt, de csak a héten mutatta meg nekünk a Las Vegasban zajló CES-en. A telefont első ránézésre nehéz megkülönböztetni a csúcskategóriás S8-tól, a szoftverben is vannak hasonlóságok, de itt szó sincs a határok feszegetéséről, ez a prémium modellek kiváltsága maradt.

8 Galéria: Samsung Galaxy A8 Fotó: Tóth Balázs / Index

A Galaxy A8-at elöl és hátul is üveg borítja, míg a kerete fém, hasonlóan az S8-hoz, ám az előlapon nem hajlik hátra a kijelző, csak a hátlap pereme ívelt. Kevésbé kifinomult, de ettől még elég stílusos. Az 5,6 colos AMOLED panel full HD felbontású, vagyis egy kicsit nagyobb, 1080×2220 pixeles, mert az A8 is megkapta a 18,5:9-es képarányt. Alig van némi káva a kijelző körül, jó a fényereje és szépek a színei, szóval mozizáshoz pont megfelel.

A telefon felépítésében az jött be a legjobban, hogy bár elérhető a Bixby, a hangvezérelt asszisztens nem kapott külön gombot, így elkerülhető, hogy egy óvatlan mozdulattal aktiváljuk, amikor ezt a legkevésbé sem szeretnénk.

Az ujjlenyomat-olvasó is jobb helyre került, középre a kamera alá.

Lehet azon vitatkozni, hogy a hátlapon egyáltalán jó helyen van-e (én is inkább elöl szeretem), de az biztos, hogy jobb a leolvasó elhelyezése, mint az S8-on és a Note 8-on, amelyeknél a kamera mellett van.

8 Galéria: Samsung Galaxy A8 Fotó: Tóth Balázs / Index

Három az igazság

Kamerával is jól ellátták a Galaxy A8-at, és úgy látszik a középkategóriában ez az új trend, hogy a hátlapi helyett a szelfiszenzorokat upgrade-elik. Ahogy a Sony is előre tett két kamerát a frissen bemutatott Xperia XA2-re, a Samsung is elöl duplázott.

A hátlapi kamera az A8-on egy szingli 16 megapixeles, f/1.7 rekeszértékkel, vagyis egész jól lát félhomályban, míg a szelfikamerák közül az egyik 16, a másik 8 megapixeles, még mindig egész jónak mondható f/1.9-es rekesszel.

Ez a duplázás kellett ahhoz, hogy a Samsung a középkategóriába is le tudja vinni a Note 8 kamerájának egyik fő funkcióját, az élő fókuszt, amikor a háttér elhomályosul, és csak a téma marad kiemelve. A mélységélességet szimuláló megoldás viszonylag jó, bár amikor tesztelni próbáltam egy szelfibottal, az mindig túlságosan kilengett a kezemben, és az ideálisnál egy picit több homályos részlet lett a képen. Állvánnyal biztosan, kézben tartott telefonnal talán jobb eredményt érünk el.

4 Próbaképek a megjelenés előtti Galaxy A8-cal Galéria: Samsung Galaxy A8 demóképek

A hátlapi kamerával semmi gond nem volt, elég részletes és szép képek készültek a demószobában.

Van erősebb szerszám a dobozban

Leginkább azért estünk gondolkodóba a Galaxy A8 miatt, mert a nyolcmagos Exynos 7885 csip, a 4GB RAM és a 32 GB tárhely korántsem mondható kimagaslónak ebben az árkategóriában, ahol többek közt a OnePlus 5T-vel kell versenyezni. Ráadásul úgy, hogy közben a Samsung a hagyományaihoz hűen rendesen megpakolta az Androidot a saját szoftvereivel.

Aki szereti a Samsungot, de 160 ezer forint körüli összegnél többet nem tud kifizetni egy telefonért, azt ettől nem esik kétségbe, sőt, nekik be fog jönni, hogy az S8/Note 8 extrái közül megkapnak pár dolgot, köztük a Bixby asszisztenssel, ami néha egészen ügyes tud lenni. Feltéve, hogy hajlandók vagyunk angolul beszélgetni a telefonunkkal. Ha igen, akkor arra is megkérhetjük a Bixbyt, hogy legyen szíves kapcsolja be a kamerát, és készítsen rólunk egy szelfit.

Szoftverben hátránynak mondható még az Android 7.1.1-es rendszerverzió, hiszen ősz óta elérhető a 8.0. Ez persze még változhat a közeljövőben, és nem is ez a legfontosabb, hanem hogy a mobil mindig megkapja a biztonsági frissítéseket, amivel a Samsungnál aligha lesz gond.

Az aksi 3000 mAh-s, pont mint a Galaxy S8-nál, és az usb-c portra gyorstöltőt is dughatunk. Korábbi tapasztalataink alapján ezzel ki lehet húzni a nap végéig.

A Samsung Galaxy A8 jó benyomást tett ránk, szép és használható készüléknek tűnik, bár a végső ítélettel még megvárnánk a hosszabb ideig tartó tesztet, hiszen most csak nagyjából egy óránk volt megnézni, és nem volt lehetőség telepakolni appokkal. Az még a nagy kérdés, hogy a Samsung meddig tartja meg a kezdőárat, most ugyanis nagyon hasonló összegért kínálnak a magyar kereskedések S8-at, és az mégiscsak egy csúcsmobil, még ha lassan egyéves is lesz.