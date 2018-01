Búcsút int Magyarországnak a Telenor?

A Telenor Magyarország is része lehet annak a tranzakciónak, amellyel a norvég Telenor távozna a régiónk piacairól - írja a Portfolio.hu. A cikk szerint a bolgár, szerb és montenegrói érdekeltségek eladására fókuszál a távközlési cég, ám a pletykában a magyar vállalat neve is előkerült.

A Telenor lehetséges kivonulásáról szóló cikket eredetileg a bolgár Novinite hírügynökség jegyzi, ők pedig bennfentesektől tudták meg, hogy a norvég szolgáltató egy amerikai befektetési alappal tárgyal a három kisebb leányvállalata, a bolgár, szerb és montenegrói cégek eladásáról. Az eladási ár a pletykák szerint 2 milliárd euróra rúg. Ezek a cégek a Telenor globális bevételének alig 6 százalékát adták 2017 első 9 hónapjában - írja a Portfolio.

A Novonite azonban a magyar leányvállalatot is megemlíti, hogy az is része lehet a csomagnak. Ezt a feltételezést részben az táplálja, hogy a Magyarország, Bulgária, Szerbia és Montenegró egyaránt Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója alá tartozik. A magyar leányvállalattal pedig az eladásra kínált csomag is jóval értékesebb lenne.

A Portfolio.hu szerint a távozás jele lehet, hogy a Telenor Magyarország az elmúlt hat évben 331 milliárd forint osztalákot fizetett a norvég anyavállalatnak, és a hazai vállalat alig tud növekedni. A Telenor Magyarország nem kommentálta a piaci pletykát.