Itt az eddigi legjobb kép a Galaxy S9-ről

Megbízható forrásból tudjuk, hogy tavasszal a barcelonai mobilkongresszuson megismerhetjük a Samsung Galaxy S9 és S9 Plus telefonokat, ám ezt a bő egy hónapot sem kell kivárni, hogy megismerjük az új csúcsmobil formáját.

A frissen kiszivárgott képek megerősítik, amit eddig is tudtunk, hogy az ujjlenyomat-olvasó átkerül a kamera alá, és az S9 Plus modellen két kamera lesz, akárcsak a Note 8-on. A mostani képek annyiban újak, hogy már tok nélkül is láthatók rajtuk a telefonok.

Szemből pont úgy fog kinézni az S9, mint az elődje, tehát az AMOLED kijelző az előlap több mint 80 százalékát befedi majd. Hátul a telefon enyhén ívelt üvegborítást kap, hogy jobban belesimuljon a tenyerünkbe.

Fotó: Slashleaks.com

A képek a Slashleaks oldalon jelentek meg, oda pedig a Twitter kínai megfelelőjéről, a Weibo miroblog platformról kerültek fel. Az nem derült ki, hogy működőképes példányok-e, vagy csak minták.

Korábban az alábbiak derültek ki a Galaxy S9-ről: