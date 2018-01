Megfelezi az iPhone X gyártását az Apple

Az Apple értesítette a beszállítóit, hogy a korábbi célhoz képest megfelezi az iPhone X gyártásának célszámát az első negyedévre, így csak 20 millió készülékkel terveznek – írja a Reuters a japán Nikkei információi alapján.

A csökkentés oka, hogy a karácsonyi ünnepi időszakban az Egyesült Államokban, Európában és Kínában is elmaradt a cég legutóbbi csúcsmobilja iránti kereslet a várakozásoktól.

A korábbi modellekből, mint az iPhone 7, 8 és 8 Plus, összesen 30 millió darabot fog legyártatni az Apple a Nikkei jelentése szerint. A cég egyelőre nem erősítette meg a számokat.

Bár az utóbbi időben ellentmondásos számok és becslések jelennek meg az iPhone X sikeréről, egy hete az Apple-ügyekben hagyományosan jól értesült és pontos előrejelzéseket adó Ming-cse Kuo, a KGI Securities elemzője is arról számolt be, hogy a kereslet jóval alacsonyabb a vártnál. Az ő előrejelzése szerint 2018 első negyedévében 18 millió darabot adhat el a cég a csúcsmobilból. Kuo szerint ha rövid időn belül nem nő meg a kereslet az iPhone X iránt, nyáron teljesen be is szüntethetik a gyártását.