A Huawei P20 állítólag az iPhone X koppintása lesz

Elszántan küzd a Huawei, hogy megkaparintsa a vezető helyet az okostelefonok piacán, és ehhez talán még az Apple formateverzői tudását is igénybe veszi. Feltéve, hogy a nemrég kiszivárgott fotón, és a renderelt képeken tényleg az idén tavasszal bemutatásra kerülő Huawei P20 látható.

A képek alapján a P20-nak ugyanolyan betüremkedés lesz a 18:9 képarányú kijelző tetején, mint amilyen az Apple iPhone X-en is látható. Ez merész húzás lenne a kínai gyártótól, és felmerül a kérdés, hogy az Android operációs rendszer miként kezelné ezt a szokatlan megoldást. Az Apple helyzete e tekintetben könnyű, hiszen a kaliforniai cég fejleszti a hardvert és a szoftvert, ezeket könnyen össze tudja hangolni.

Ha nem lenne elég a betüremkedés, az Android Authority oldalon közzétett renderelt képekről az is kiderül, hogy a hátsó dupla kamera is teljesen az iPhone X felépítését utánozza, ahogy a jackdugó hiánya is elsősorban az Apple-höz köthető, bár az utóbbira számos androidos mobilon is van példa.

A pletykák szerint az ujjlenyomat-olvasó is azért hiányzik az Huawei P20-ról készült képekről, mert a kínai cég elég jónak és biztonságosnak tartja a duplakamerás arcfelismerést ahhoz, hogy ne legyen szükség másfajta biometrikus azonosításra.

Egyelőre az is csak pletyka, hogy a Huawei a február végén kezdődő Mobile World Congress 2018 kütyüshow helyett valamivel később, március végén mutatja be az idei csúcsmobilját, mert nem szerencsés vetekedni a Samsunggal, a dél-koreai társaság ugyanis már egészen biztosan Barcelonában mutatja be a Galaxy S9-et.