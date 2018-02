Egyetlen betűtől kifekszik az iOS és a MacOS

Újabb hibát találtak az iOS 11-ben és a MacOS-ben, és csak egy betűt kell üzenetben elküldeni ahhoz, hogy az áldozat telefonja összeomoljon. Ezután az iPhone nem tudja elindítani az Apple-féle Messages üzenetküldőt. A WhatsApp, a Gmail, az Oulook és a Facebook Messenger elérése is megakadályozható ugyanezzel a módszerrel.

A The Verge azt írja, hogy több mobilon sikeresen reprodukálták a hibát az iOS 11.2.5-ös verzióján. A bug a MacOS Safari böngészőjében és a Messages üzenetküldőjében is megtalálható. A rendszerleállást az indiai Telugu nyelv egyik karaktere okozza. A hibáról az olasz Mobile World számolt be elsőként.

Aki ezt kapja üzenetben, annál leáll a Messages, és nem is indítható el, mert a telefon újra és újra a kezelhetetlen üzenetet próbálja megjeleníteni.

Viszonylag egyszerűen visszaszerezhető a kontroll az üzenetküldő felett: meg kell kérni másvalakit (nem azt, aki a problémás karaktert küldte), hogy küldjön még egy üzenetet, és ezt követően kell törölni a leállást okozó üzenetfolyamot.

A The Verge kipróbálta az iOS 11.3-as béta verzióját, és az már túléli a veszélyes indiai betűt.